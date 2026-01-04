為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東長治村村有繪本變身桌遊 認識家鄉又能學本土語言

    2026/01/04 12:53 記者羅欣貞／屏東報導
    鄉親開心玩長治在地桌遊。（記者羅欣貞攝）

    鄉親開心玩長治在地桌遊。（記者羅欣貞攝）

    透過遊戲認識家鄉，讓本土教育紮根，屏東縣長治鄉圖書館在推動多年的村村有繪本計畫大功告成後，接續推出家鄉在地桌遊，將16個村的繪本濃縮在其中，推出之後除廣受鄉親喜愛，也讓外縣鎮民眾更認識長治鄉。

    屏東縣長治鄉圖書館表示，2017年起推出村村有繪本計畫，各村長輩與學童以老幼共學的方式將在地文化、地標、信仰中心畫下來，美麗的圖畫加上將長輩口述歷史化成的簡潔文字，讓繪本不分老幼都容易看懂，效果極佳。

    延續繪本的影響力，館方近來更進一步設計完成長治在地桌遊，匯集16村的繪本內容，將文史資料、各村特色透過遊戲方式推廣出去，桌遊有長治鄉各村的村名搭配繪本封面圖案，以及地景等，參與遊戲者以擲骰子的方式，依據點數前進，遇到命運與機會時，還可透過文字敘述學習客語。

    桌遊一推出，在地鄉親試玩時非常開心，有長輩表示，除了透過桌遊更加認識自己的家鄉外，還要記得在自己在遊戲中所購買的地方，有人停留就要索取過路費，「很像腦筋急轉彎啦！訓練記憶力」。還有鄉親說，走到哪個村莊就有那個村莊的宮廟，讓大家更了解長治鄉的地方信仰，「真的非常有趣！」。

    長治在地桌遊匯集各村特色。（記者羅欣貞攝）

    長治在地桌遊匯集各村特色。（記者羅欣貞攝）

    屏縣長治鄉16村，村村有繪本。（記者羅欣貞攝）

    屏縣長治鄉16村，村村有繪本。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播