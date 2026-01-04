1個願望撐起10年善行！他年年發紅包 累計逾5000萬元

陳志育（右）發起賀歲金發送行動10年，送出超過5000萬元，此次首度將愛心深入古坑鄉。（記者李文德攝）

雲林子弟陳志育10年前感念社會弱勢者眾多，以五年千歲之名發起賀歲金暨物資發放活動，自掏腰包發放沿海地區鄉鎮偏鄉關懷戶每戶3000元紅包，10年來送出超過5000萬元，今（4）日首度將愛心深入山區古坑鄉，共有510戶受惠，讓這場長年愛心行動擴及全縣8鄉鎮。陳育成表示，未來愛心行動只會多，不會少。

66歲的陳志育是元長鄉五塊村人，是新竹科學園區某電子科技公司的創辦人之一。他回憶，10多年前因家人身體健康微恙、經濟突現危機，讓他一時不該如何是好，因此前往馬鳴山鎮安宮祈求五年千歲庇佑，並發願未來發展順利，一定會回鄉幫助雲林在地甘苦人，等到一切困境好轉，也深知雲林還有很多人需要關心，因此開始以五年千歲發起賀歲金關懷活動。

請繼續往下閱讀...

陳志育說，多年來主要以低收、中低收入戶及邊緣戶為發放對象，自掏腰包提供每戶3000元紅包，希望讓自己一份小小力量溫暖社會上需要關懷的民眾。10年來從元長鄉作為起點，陸續在台西、東勢、口湖、褒忠等沿海地區發放，今年新增水林鄉外，更將愛心首度觸及古坑鄉，一共有8個鄉鎮約2600多戶民眾受惠，甚至嘉義、台南外縣市地區也有愛心蹤跡。

陳志育指出，10年來發出的賀歲金超過5000萬元，以今年而言就超過千萬，甚至已經吸引超過10家企業如崢峰生技有限公司負責人魏誌成、古坑綠色隧道果菜生產合作社理事長莊永哲、VDS活力東勢股份有限公司總經理王文星等人紛紛響應，捐贈現金及物資共做愛心。多年來捐出金額不算什麼，看見民眾笑容就是最佳回饋，未來愛心範圍只會多不會少。

今民進黨雲林縣黨部與愛心發送行動到古坑鄉舉行，共有510戶受惠。黨部主委、立委劉建國表示，愛心行動很少見是由個人發起，發願默默行善10年之久，其精神令人感佩也溫暖各界；古坑鄉長林慧如表示，各界將愛注入古坑鄉，讓這人間溫情讓古坑在寒冬中添加許多溫暖。

陳志育發起的賀歲金發送活動，吸引眾多企業、單位一同響應。（記者李文德攝）

陳志育（右）發起賀歲金發送行動10年，送出超過5000萬元，此次首度將愛心深入古坑鄉。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法