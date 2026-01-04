那魯one、那魯two...... 搶搭A-Lin熱潮台東商人也動起來

歌后A-Lin在台東跨年演唱會上一段搞笑版的《那魯灣情歌》成為網路熱門話題，同名的旅宿業者也跟風大打廣告，已經接到不少預定今年底跨年的訂單。（業者提供，本報合成）

台東跨年演唱會贏得全國網友一致讚賞，藝人所說的內容都成焦點，歌后A-Lin一段「那魯灣情歌」更讓人回味無窮，對當地觀光產業也產生蝴蝶效應；例如為A-Lin、A-Mei「雙A」稱今年底預定再回台東跨年，台東娜路彎大酒店第一次在年初就接到年底訂單，且已衝上2成滿，另外也有伴手禮店家推出「唱那魯灣情歌打9折」，還真有消費者唱完。不過也有店家感嘆「我的天，太誇張」，扼腕無法跟上風潮。

在台東跨年吸引眾人目光後，不僅造就許多謎因，許多令台東人覺得莫名奇妙的事物也跟著發光發熱，例如A-Lin提到「初戀的地點」，位在市區中正路一處倉庫，日前還被民眾在Google Map上標注「A-Lin初戀地點」，地主曾公開表示，數十年前買下時，此處原為木材製材廠，完全不知道A-Lin有出現過。但這處地圖標記也是隔沒多久就被撤銷，有網友則表示，大概和初戀一樣「來得奇妙又會突然消失」。

而禮品店「青澤」則是在Threads發文，這星期六、日唱「那魯one、那魯two、那魯three、那魯seven-eleven，打9折」。還有民眾以為是店家小編惡搞，當天店老闆就跳出發文「是真的」，而且已經有客人照唱，也取得折扣了。據民眾表示，店老闆是因為「被女兒不停唱這首歌洗腦所致」。

另外，台東的娜路灣大酒店也當然嗅到這股商機，臉書上照片也跟上潮流，但讓業者意外的是，第一年有那麼多人在年初就訂了年底的房，業者表示，由於雙A在舞台上稱年底有意思再回台東跨年，「隔天早上就一直接到詢問電話」，今年底跨年的房間也有2到3成滿，重要的是「這些都會預先收付訂金，代表天后們所言已讓民眾有實際消費行動」。

