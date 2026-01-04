返鄉傳承客家八音 33歲北埔八音團長彭峻暘獲客委會傑出成就獎

新竹北埔八音團團長彭峻暘（右），獲客委會頒發2025客家貢獻獎傑出成就獎的傑出青年類。（擷取自佐京臉書粉專）

2025客家貢獻獎日前表揚，13名得獎人中，年僅33歲的新竹北埔八音團團長彭峻暘，返鄉投入八音學習及製琴手藝，致力於將傳統樂音帶入當代展演與教育，榮獲傑出成就獎的傑出青年類，也是最年輕的受獎人。

藝名佐京的彭峻暘，因為兒時看戲的記憶烙印心底，對客家八音深深著迷，在擔心這項傳統藝術消逝下，他從22歲開始學習八音的吹拉演奏，進而接棒北埔八音團的團長，目前也在姜阿新教育基金會的贊助下，擔任北埔國小八音社團的老師，讓八音有機會向下扎根。

而除了推廣八音，彭峻暘也從事陶藝與文化跨域實踐，結合茶陶、文史與生活器物，讓傳統與現代對話，成為保存與創新且具代表性的返鄉青年。

新竹縣出生的得獎人，還有長年奔走於荒野田野的徐仁修，是知名的作家與自然生態攝影家，他用堅定的熱忱和敏銳的觀察力，透過文字和影像記錄台灣及世界自然景觀與動植物生態，他所創作的多部著作，更影響大眾關注環境保護，獲頒特別貢獻獎。

出生竹東的建築師鍾心怡，長年投身地方客家文化保存與社區實務。曾推動社區營造與客家史料記錄，並將綠建築與在地再生融入客家議題；透過研究與保存、實踐，致力於將客家技藝與生活美學融入日常、教育與公共治理，獲頒傑出成就獎的研究發展類。

另外，在新竹縣貢獻一己心力的得獎人，還包括曾任國立交通大學客家學院院長的張維安，長年投入客家語言、族群與文化保存研究，關注教育與人才培育，獲頒終身貢獻獎。以及高齡98歲的廖運潘，數十年來以文字與口述記錄北埔及客家地方史，著作《茶金歲月》細膩描寫茶業興衰與生活變遷，並成立姜阿新教育基金會，以新竹縣縣定古蹟-姜阿新洋樓為平台，從事古蹟維護及推廣客家文化，獲頒傑出成就獎的藝術文化類。

年僅33歲的新竹北埔八音團團長彭峻暘，返鄉投入八音學習及製琴手藝，致力於將傳統樂音帶入當代展演與教育，榮獲2025客家貢獻獎傑出成就獎的傑出青年類。（記者廖雪茹攝）

獲竹縣登錄為無形文化資產傳統表演藝術客家八音保存者的資深藝師賴義發（左），十分肯定佐京（右）努力習藝和推廣的用心。（記者廖雪茹攝）

高齡98歲的廖運潘，數十年來以文字與口述記錄北埔及客家地方史，著作《茶金歲月》細膩描寫茶業興衰與生活變遷，獲頒2025客家貢獻獎傑出成就獎的藝術文化類。（記者廖雪茹攝）

長年奔走於荒野田野的徐仁修，是知名的作家與自然生態攝影家，獲頒2025客家貢獻獎的特別貢獻獎。圖為徐仁修年輕時應邀演講。（記者廖雪茹攝）

