為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一家3代拚客語！苗栗教師鄭孝國認證攻頂 媽媽、兒子也上榜

    2026/01/04 12:07 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣明仁國中教師鄭孝國（中）通過客委會114年度客語能力高級認證，他的媽媽（左）及兒子（右）也一同分別通過中級、基礎級認證，展現語言從家庭出發的好榜樣。（圖由鄭孝國提供）

    苗栗縣明仁國中教師鄭孝國（中）通過客委會114年度客語能力高級認證，他的媽媽（左）及兒子（右）也一同分別通過中級、基礎級認證，展現語言從家庭出發的好榜樣。（圖由鄭孝國提供）

    客委會114年度客語能力高級認證，甫於去年底放榜，苗栗縣明仁國中教師鄭孝國成為這次全國5位合格者之一，為苗栗縣教育現場推動客語傳承再添新能量。此外，鄭孝國的媽媽及兒子也一同分別通過中級、基礎級認證，展現語言從家庭出發的好榜樣。

    客委會自111年起辦理客語能力高級認證，測驗考生的聽說讀寫能力，迄今4年全國僅有22位合格者，通過該認證者，可說是「高手中的高手」。鄭孝國坦言，去年12月31日查詢通過名單，看到自己的准考證號在上頭，也是喜出望外，因為真的很不容易。

    鄭孝國是苗栗市客家子弟，講客語自然不過，但開始「學習」客語，是在他讀彰師大2年級起參加全國語文競賽客語項目。他不諱言，一開始參賽是為了有利教師甄試，尤其朗讀的文章是採客語字撰寫，需再學習，但越學越感興趣。

    鄭孝國陸續獲得朗讀、演說全國特優，客委會首屆高級認證，他報名參加，聽說讀不成問題，但在寫作80分，只獲得32分，讓他大受震撼，此後加強練習，投稿客語朗讀徵文，累計5篇入選，他翌年的認證寫作獲50分，前年未報考，這次拿下71分高分，順利通過。

    鄭孝國目前也擔任苗栗縣本土語指導員，他表示，也會發揮所長，持續於教育現場為客語傳承與推廣努力。

    客委會自111年起辦理客語能力高級認證，首屆僅有6人通過，通過率僅千分之三，縣內教師謝素華為該屆合格者之一；112年6人通過，縣內教師徐煥昇、徐姿華為合格者；113年5人通過，縣內無教師通過；114年再添鄭孝國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播