一家3代拚客語！苗栗教師鄭孝國認證攻頂 媽媽、兒子也上榜

苗栗縣明仁國中教師鄭孝國（中）通過客委會114年度客語能力高級認證，他的媽媽（左）及兒子（右）也一同分別通過中級、基礎級認證，展現語言從家庭出發的好榜樣。（圖由鄭孝國提供）

客委會114年度客語能力高級認證，甫於去年底放榜，苗栗縣明仁國中教師鄭孝國成為這次全國5位合格者之一，為苗栗縣教育現場推動客語傳承再添新能量。此外，鄭孝國的媽媽及兒子也一同分別通過中級、基礎級認證，展現語言從家庭出發的好榜樣。

客委會自111年起辦理客語能力高級認證，測驗考生的聽說讀寫能力，迄今4年全國僅有22位合格者，通過該認證者，可說是「高手中的高手」。鄭孝國坦言，去年12月31日查詢通過名單，看到自己的准考證號在上頭，也是喜出望外，因為真的很不容易。

鄭孝國是苗栗市客家子弟，講客語自然不過，但開始「學習」客語，是在他讀彰師大2年級起參加全國語文競賽客語項目。他不諱言，一開始參賽是為了有利教師甄試，尤其朗讀的文章是採客語字撰寫，需再學習，但越學越感興趣。

鄭孝國陸續獲得朗讀、演說全國特優，客委會首屆高級認證，他報名參加，聽說讀不成問題，但在寫作80分，只獲得32分，讓他大受震撼，此後加強練習，投稿客語朗讀徵文，累計5篇入選，他翌年的認證寫作獲50分，前年未報考，這次拿下71分高分，順利通過。

鄭孝國目前也擔任苗栗縣本土語指導員，他表示，也會發揮所長，持續於教育現場為客語傳承與推廣努力。

客委會自111年起辦理客語能力高級認證，首屆僅有6人通過，通過率僅千分之三，縣內教師謝素華為該屆合格者之一；112年6人通過，縣內教師徐煥昇、徐姿華為合格者；113年5人通過，縣內無教師通過；114年再添鄭孝國。

