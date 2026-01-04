為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北危險建物580專案推進 土城、新店2處震損社區公告招商

    2026/01/04 11:40 記者賴筱桐／新北報導
    土城延吉街社區因地震受損，將透過「新北危險建築物580專案計畫」推動都更重建，圖為重建後模擬圖。（圖由新北住都中心提供）

    土城延吉街社區因地震受損，將透過「新北危險建築物580專案計畫」推動都更重建，圖為重建後模擬圖。（圖由新北住都中心提供）

    新北市推動「危險建築物580專案計畫」，首件公辦都市更新案「土城清水案」已於去年12月22日完成簽約，另因地震受損的紅、黃單社區「土城延吉街」及「新店大學城」都更案，近日上網公告招商，盼延續前案成功經驗，助社區早日重建。

    新北市政府與新北住都中心共同執行「危險建築物580專案計畫」，針對轄內海砂屋、耐震能力不足及震損紅、黃單等危險建築物，由住戶自行整合意願，達50%以上可提出申請，由市府及住都中心投入資源，結合「新北都更大聯盟」專業技術團隊，進行更新方案評估及財務計畫試算，後續若整合至同意比例達80%以上，由中心啟動公辦都更招商程序，公開評選實施者。

    其中，土城延吉街案基地位於延吉街296巷、延吉街296巷7弄及清水社區公園所圍部分街廓，與「土城清水公辦都更案」僅一巷之隔，基地面積約476坪，使用分區為第2種住宅區（建蔽率50%、容積率240%）。

    另新店大學城案基地位於安忠路以東、安忠路57巷26弄以西及安忠路71巷以北所圍部分街廓，更新單元為新店區安德段988地號1筆土地，基地面積約1015坪，屬第3種住宅區（建蔽率50%、容積率280%）。

    新北住都中心表示，近日已將上述2案招商影片及案件簡介上網公告，包含基地區位、規劃重點、招商資格及審查作業期程等資訊。「580專案計畫」落實「自助、人助」的精神，希望住戶正視危險建築的居住安全風險，透過自發整合與凝聚共識，跨出重建第一步，市府與住都中心將全力協助社區建立安全、宜居的新家園。

    新店大學城社區因地震受損，將透過「新北危險建築物580專案計畫」推動都更重建，圖為重建後模擬圖。（圖由新北住都中心提供）

    新店大學城社區因地震受損，將透過「新北危險建築物580專案計畫」推動都更重建，圖為重建後模擬圖。（圖由新北住都中心提供）

    熱門推播