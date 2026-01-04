桃園小黃運將被控坑人 偷跑用春節運價計費還拒印收據乘客怒檢舉

桃園市議員黃瓊慧表示，以叫車App估算網友上下車距離，車費僅約360元。（議員黃瓊慧提供）

距離農曆春節還有1個多月，就有民眾在Threads上投訴，桃園市有計程車駕駛已使用春節運價「坑」人，要求提供列印的收據也被拒；桃市交通局表示，今年春節運價時間從2月13日到2月22日，此案網友有拍下清楚的車籍資料，若經查證屬實者，2項違規將依公路法共裁處1萬8000元罰鍰。

網友投訴指出，他於元旦上午10點43分在桃園火車站搭上計程車，大約11點10分於國立體育大學綜合體育館下車，一開始跳表數字旁就有春節2個字，可是春節還沒開始，怎麼就用春節運費計價，抵達時費用是410元，他詢問時司機還回他「這個沒有差」，要求提供列印的收據也被拒絕，司機稱列印的收據是要留存的，只願意提供手寫收據，且給的收據跟副駕駛座後方貼的資料完全不同，質疑根本從一開始就是預謀要坑人，已向桃園市交通局檢舉。

貼文一出引發大批網友回應「根本沒有留存這回事」、「我也是小黃司機，就是有這樣的害群之馬」。桃園市議員黃瓊慧也表示，網友當天車費是410元，實際用叫車App估算約360元，民眾反映司機疑似使用春節運費計價，她認為這應該是個案，桃園站前排班計程車大多是老實做生意，但一旦遇到這樣的個案，將嚴重危害桃園市計程車司機聲譽，必須查清楚，已請計程車公會加強宣導並請警方調查，呼籲民眾若遇到類似狀況，第一時間就要報警，請警方到現場處理。

桃市交通局表示，春節運價期間為春節最後1天往前推10天，今年從2月13日到2月22日，桃園市春節運價分桃園市區及機場兩種，桃園市區為加收50元、機場加收100元，目前並非春節運價期間，關於民眾投訴駕駛以春節運價收費及未列印乘車證明提供給乘客，涉有未依規定收費以及未列印乘車證明等情事，若經查證均屬實者，將依公路法裁處各件9千元，合計1萬8千元罰鍰。

