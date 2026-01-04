為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹關西今晨4.8度！強烈冷氣團週一報到 週三轉乾冷

    2026/01/04 11:37 記者蔡昀容／台北報導
    今天（1月4日）清晨低溫。（氣象署提供）

    今天（1月4日）清晨低溫。（氣象署提供）

    今天（4日）清晨寒冷、白天回暖，最低溫是新竹關西4.8度，晚間將再降溫，請民眾留意日夜溫差。中央氣象署預報，冷空氣接力南下，未來一週天氣冷。明天週一（5日）強烈大陸冷氣團報到，轉為濕冷天氣，北部、東半部有雨；週三轉乾冷；冷氣團週末減弱、白天溫度回升，但清晨仍有機會降至10度以下。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今天清晨因輻射冷卻，各地出現10度以下低溫，特別是竹苗丘陵地、河谷等區域，新竹關西4.8度，苗栗造橋5.6度，台南下營6.9度；白天陽光露臉，溫度回升快，西半部23、24度，東半部21、22度。今天日夜溫差大超過10度，提醒民眾留意衣物增減。

    曾昭誠指出，週一強烈大陸冷氣團報到，各地溫度轉冷，週末白天才逐漸回溫。週一、週二迎風面有雨，週三後轉乾冷，屆時輻射冷卻效應將增強，各地留意清晨低溫。

    未來一週降雨方面，週一為濕冷天氣，北部、東半部、恆春半島迎風面降雨；週二濕轉乾冷，基隆北海岸、北部山區、東半部、恆春半島迎風面有雨；週三至週六乾冷，僅東半部、恆春半島零星降雨。

    未來一週溫度趨勢，週一清晨部分地區降至10度以下，北部、宜蘭白天降至20度以下；週二至週四白天，北部約15度，南部約20度甚至更低。週五大陸冷氣團減弱，白天溫度回升，但清晨因輻射冷，週五、週六清晨平地、空曠、縱谷地區可能降至10度以下。

    這波冷空氣會不會修正為「寒流」等級？曾昭誠說明，目前冷空氣強度是強烈大陸冷氣團等級，但受輻射冷卻影響，部分地區有可能出現更低氣溫，若台北條件足以低於10.4度，才會修正為寒流（氣溫四捨五入為10度即算寒流），目前預報仍是強烈大陸冷氣團。

    曾昭誠提醒，這波冷空氣乾冷時輻射冷卻強，各地清晨留意低溫；高山留意路面結冰，也有機會見到霧淞；明起沿海留意大浪及強陣風。

    未來一週天氣預報。（氣象署提供）

    未來一週天氣預報。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

