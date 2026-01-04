為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《追著明星的足跡1-2》舒淇橋旁的古基咖啡館 重現基隆庶民生活

    2026/01/04 11:39
    基隆中山陸橋旁的古基咖啡館，館內展示台灣紀實攝影先驅的鄭桑溪黑白攝影照，讓人得以一窺二戰後的庶民生活。（記者俞肇福攝）

    基隆中山陸橋旁的古基咖啡館，館內展示台灣紀實攝影先驅的鄭桑溪黑白攝影照，讓人得以一窺二戰後的庶民生活。（記者俞肇福攝）

    記者俞肇福／基隆專題報導

    最近因為女演員舒淇執導的電影《女孩》在韓國得獎，再度讓國人關注到中山陸橋（影迷戲稱舒淇橋），民眾如果到基隆走《千禧曼波》、《女孩》的舒淇橋拍照取景，不妨前往舒淇橋附近值得一遊的咖啡店。地址為基市中山一路131號的古基咖啡館，店內懸掛早年基隆庶民百工百態與生活樣貌的黑白照片，讓人可以一窺二戰後的基隆庶民生活樣貌。

    推開古基咖啡館的木門，將喧鬧疾駛而過的車輛引擎聲關在門外，吸引自己的是那一張張懸掛於牆面上的黑白攝影照。其黑白照片的作者，正是來自台灣紀實攝影界的先驅－鄭桑溪，咖啡館的老闆則是鄭桑溪的二兒子鄭天全；2021年2月，鄭天全回故鄉開店，將父親鄭桑溪的攝影作品陳列於咖啡館，每季有不同的攝影主題陳列，從火車，飛禽，九份往事，蘭嶼。店內還有黑膠唱片，一邊聽著音樂，一邊啜飲著手沖咖啡，抬頭凝視著黑白照片，宛若走入時光長廊，想著童年往事。

    古基咖啡館開店4年多，鄭天全承租現址賣咖啡、甜點，維持店裡開銷，好讓父親的攝影作品有地方陳列，能為世人所知悉，店裡就只有老闆一人「校長兼撞鐘」全包了，如果店內客人不多，他就會滔滔不絕，如數家珍般地講述每張照片背後的故事。

    記者詢問咖啡館的營業時間，鄭天全說，每週三公休，週六、週日10時到18時，其餘都是13時到19時營業；他說，總是要保留自己一點時間。也許，下次你品嘗過了基隆美食或是拍完「舒淇橋」，不妨推門進來坐坐歇歇腳，喝杯咖啡聽老闆娓娓道來的基隆時光。

    相關新聞請見︰

    《追著明星的足跡1-1》來基隆找舒淇橋 跟著電影、電視劇來追星

    基隆中山陸橋旁的古基咖啡館，館內展示台灣紀實攝影先驅的鄭桑溪黑白攝影照，讓人得以一窺二戰後的庶民生活。（記者俞肇福攝）

    基隆中山陸橋旁的古基咖啡館，館內展示台灣紀實攝影先驅的鄭桑溪黑白攝影照，讓人得以一窺二戰後的庶民生活。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播