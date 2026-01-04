《追著明星的足跡1-2》舒淇橋旁的古基咖啡館 重現基隆庶民生活

基隆中山陸橋旁的古基咖啡館，館內展示台灣紀實攝影先驅的鄭桑溪黑白攝影照，讓人得以一窺二戰後的庶民生活。（記者俞肇福攝）

記者俞肇福／基隆專題報導

最近因為女演員舒淇執導的電影《女孩》在韓國得獎，再度讓國人關注到中山陸橋（影迷戲稱舒淇橋），民眾如果到基隆走《千禧曼波》、《女孩》的舒淇橋拍照取景，不妨前往舒淇橋附近值得一遊的咖啡店。地址為基市中山一路131號的古基咖啡館，店內懸掛早年基隆庶民百工百態與生活樣貌的黑白照片，讓人可以一窺二戰後的基隆庶民生活樣貌。

推開古基咖啡館的木門，將喧鬧疾駛而過的車輛引擎聲關在門外，吸引自己的是那一張張懸掛於牆面上的黑白攝影照。其黑白照片的作者，正是來自台灣紀實攝影界的先驅－鄭桑溪，咖啡館的老闆則是鄭桑溪的二兒子鄭天全；2021年2月，鄭天全回故鄉開店，將父親鄭桑溪的攝影作品陳列於咖啡館，每季有不同的攝影主題陳列，從火車，飛禽，九份往事，蘭嶼。店內還有黑膠唱片，一邊聽著音樂，一邊啜飲著手沖咖啡，抬頭凝視著黑白照片，宛若走入時光長廊，想著童年往事。

請繼續往下閱讀...

古基咖啡館開店4年多，鄭天全承租現址賣咖啡、甜點，維持店裡開銷，好讓父親的攝影作品有地方陳列，能為世人所知悉，店裡就只有老闆一人「校長兼撞鐘」全包了，如果店內客人不多，他就會滔滔不絕，如數家珍般地講述每張照片背後的故事。

記者詢問咖啡館的營業時間，鄭天全說，每週三公休，週六、週日10時到18時，其餘都是13時到19時營業；他說，總是要保留自己一點時間。也許，下次你品嘗過了基隆美食或是拍完「舒淇橋」，不妨推門進來坐坐歇歇腳，喝杯咖啡聽老闆娓娓道來的基隆時光。

相關新聞請見︰

《追著明星的足跡1-1》來基隆找舒淇橋 跟著電影、電視劇來追星

基隆中山陸橋旁的古基咖啡館，館內展示台灣紀實攝影先驅的鄭桑溪黑白攝影照，讓人得以一窺二戰後的庶民生活。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法