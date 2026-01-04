《追著明星的足跡1-1》來基隆找舒淇橋 跟著電影、電視劇來追星

圖為基隆市中山陸橋，電影《千禧曼波》女主角舒淇在此回眸一笑，讓許多青年男女來此拍照打卡。《千禧曼波》劇照。（資料照，東昊影業提供）

記者俞肇福／基隆專題報導

每到週休二日，有不少是衝著廟口夜市美食與山海美景而來，但是有更多的是旅客來追著明星的足跡而來，因為有許多影視作品都來基隆取景。包括電影《聖保羅砲艇》、《親愛的房客》、《緝魂》、《金錢男孩》、《千禧曼波》、《春行》、《台北追緝令》、《女孩》；電視劇《人際關係事務所》、《天橋上的魔術師》、《用九柑仔店》、《罪夢者》、《國際橋牌社》、《八尺門的辯護人》、《我們與惡的距離》。不同世代的民眾從各地到基隆，尋找自己心目中喜愛的電影、電視劇與MV的取景地，重溫戲劇或電影中的精彩時刻，把自己投射成喜愛的角色。

談起首部在基隆取景拍片的始祖，首推美國好萊塢首部在台灣拍攝的電影《聖保羅砲艇》，1966年底在全球上映，劇中描繪192○年代美國砲艇《聖保羅號》在長江流域發生的衝突事件。這部由國際名導演勞勃．懷斯執導，為配合電影拍攝，基隆港淨空，讓鏡頭呈現中國黃浦江上的帆船與舢舨，接著停駐八尺門的聖保羅砲艇緩緩駛進港口，影片中的美國大兵，在林開郡洋樓前方燦爛一笑，成為經典一幕。

請繼續往下閱讀...

2○○1年上映由導演侯孝賢拍攝、舒淇飾演女主角的《千禧曼波》，舒淇在影片中，恣意瀟灑走在中山人行陸橋長廊、不時回眸的經典畫面，深植在國人腦海中；相隔24年演而優則導的演員舒淇首度執導電影《女孩》，2○25年9月在韓國釜山國際影展大放異彩，無獨有偶，《千禧曼波》與《女孩》，侯孝賢與舒淇皆相中「中山陸橋」拍片。此後，以「中山陸橋」取景的有《北風》、《金錢男孩》、電視劇《八尺門的辯護人》均到「中山陸橋」取景，讓「中山陸橋」堪稱拍片第一景的首選。

2○24年電影《周處除三害》上映，阮經天在戲中的巷弄不斷地跑跑跑，就是基隆市第一警分局對面的「東和大樓」內的巷弄嗎？另外，電影《親愛的房客》中，不管是孝一路明德大樓的那整排幽暗長廊；還是主角們摸黑上虎仔山放煙火、點仙女棒，還有知名地標「Keelung」入鏡。

敘述日治時期的商戰影集《商魂》，則是商借「正濱舊漁會大樓」及「基隆要塞司令部」，重現影集所需要的場景氛圍；電影《緝魂》經由一樁豪門血案所衍生出的曲折劇情，取景宛如台版土耳其地下城的「佛手洞」拍攝，直接將《緝魂》詭譎與恐懼指數拉到滿。

近年來，基隆也因豐富歷史元素與人文底蘊，再加上多雨與山海美景、老宅與新屋並存，使得這座城市成為影視作品熱門拍攝取景地點，讀者可以跟著喜愛的影視作品遊基隆，與影視作品神遊交流。

相關新聞請見︰

《追著明星的足跡1-2》舒淇橋旁的古基咖啡館 重現基隆庶民生活

基隆市正濱漁港舊漁會大樓，在大基隆歷史場景計劃補助修繕下，重現日治時期舊漁會大樓的風貌。圖為拍攝的一景。（圖由基隆市政府提供）

基隆以山海美景，老舊房屋與山坡巷弄，吸引國內外導演到此取景。圖為外木山海興游泳池也成取景的一景。（圖由基隆市政府提供）

基隆以山海美景、基隆港區風貌、八斗子漁港，老舊房屋與山坡巷弄，吸引國內外導演到此取景。圖為大武崙砲台成為拍片的熱點。（圖由基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法