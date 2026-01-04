為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜縣啟動低溫關懷機制 派員夜訪寒士、成立2處避寒處所

    2026/01/04 11:07 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣政府啟動低溫關懷機制，偕同慈濟志工夜訪寒士發放禦寒物資。（圖由慈濟提供）

    宜蘭縣政府啟動低溫關懷機制，偕同慈濟志工夜訪寒士發放禦寒物資。（圖由慈濟提供）

    受到強烈冷氣團影響，各地氣溫下滑，宜蘭縣政府社會處啟動低溫關懷機制，偕同慈善團體夜訪寒士發放禦寒物資，並在礁溪竹林養護院、人安基金會羅東平安站成立2處臨時避寒安置處所，提供寒士生活照顧及夜宿。

    宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡今天（4日）指出，連日來冷吱吱，縣府社工團隊與宜蘭慈濟志工，2日辦理今年第一波寒士夜訪，一行人兵分多路，前往宜蘭及羅東火車站、宜蘭與羅東中山公園等地寒冬送暖，發放睡袋、暖暖包、禦寒衣物、乾糧，告知露宿街頭寒士們，即日起可轉往礁溪竹林養護院、人安基金會羅東平安站夜宿。

    夜訪過程中，露宿公園的陳女士只有紙箱禦寒，紙箱因為下雨都濕了，訪視志工為她披上毛毯，送上麵包與熱騰騰薑母茶，陳女士說，毛毯、薑母茶助暖暖身子，這麼冷的天氣裡有熱飲、麵包果腹，真的很感恩。

    縣府社工與慈濟志工除了提供禦寒物資，也叮嚀寒士們可到宜蘭縣2處臨時避寒安置處所過夜，林蒼蔡鼓勵他們，「一時的失志，不代表人生就此停下來」，期許寒士們不要放棄任何希望。

    林蒼蔡說，宜蘭縣低溫關懷機制啟動後，縣府將增加寒士夜訪頻率，提供必要協助，縣內臨時避寒安置處所供應餐點與夜宿，幫助無家可歸的弱勢族群度過寒冬。

    連日來冷吱吱，宜蘭慈濟志工為寒士披上禦寒衣物。（圖由慈濟提供）

    連日來冷吱吱，宜蘭慈濟志工為寒士披上禦寒衣物。（圖由慈濟提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播