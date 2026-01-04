為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市大、大理高中合併8/1生效 招生、升學、運作細節出爐

    2026/01/04 11:18 記者董冠怡／台北報導
    大理高中預計今年8月1日更名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」。（圖擷取大理高中臉書粉專）

    大理高中預計今年8月1日更名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」。（圖擷取大理高中臉書粉專）

    台北市教育局今表示，大理高中預計今年8月1日更名為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，學校將維持完全中學規模，高中預計招生8班共272生、另有1班體育班32人；大學部分則由北市大在教育部規定的5%上限範圍內，持續鼓勵各系所申請「特殊選才」招生，提升附中學生進入北市大就讀機會。

    教育局指出，運作方式上，2校將深化教學合作與資源共享，目前已於高中部自主學習時間，推行68門「UT Online」線上微課程，未來更規劃由大學端教師直接至附中授課。此外，大理高中已成為北市大的「專業發展學校」，提供特教中等學程師資生實習基地，共同開發STEAM與雙語教育課程，也已訂定「附中校務諮詢委員會設置要點」，作為研議重大校務發展與合作事項的常設溝通平台。

    針對組織與制度調整，教育局說明，北市大業已完成組織規程修訂，明確規範附中校長遴選，由北市大組成遴選委員會辦理，任期1任4年，得連任1次。至於校內行政作業，大理高中已盤點全校4類校務章程與委員會進行更名作業，原有圖章、印信及電子公文系統也將配合校名更改同步調整，預計7月31日前完成銜接工作。

    校歌部分，將採納專家建議保留原校歌，僅於曲風上進行多元化調整，以傳承大理高中的歷史特色。

    教育局提到，針對體育班強項如棒球、柔道、角力等，北市大將結合台北市運動科學中心資源，提供運動生理、心理與傷害預防等全面支持，將原本的三級銜接進化為四級銜接體育人才培育體系，吸引優秀選手續留北市就讀。

    另，有關環南中繼場地問題，體育局和學校尚在討論方向，預計下週會安排專業廠商進場會勘，規劃方向包括室內打擊練習、投手練習、野手守備練習、選手休息室含盥洗、戰術講解教室等，預計會有2至3次場勘後定案。

