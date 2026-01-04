北市就服處釋905個工作機會 時薪最高達650元

台北市勞動局就業服務處6日至9日，邀集24家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達905個工作機會。（圖由台北市就服處提供）

台北市就業服務處將於6日至9日舉辦現場徵才活動，匯集24家優質企業，釋出905個工作機會，為新年就業市場強力助攻。其中，醫療長照仍是徵才重點，時薪最高達650元，還有旅宿餐飲、批發零售等服務產業。

就服處表示，這次徵才活動中，醫療與長照產業共有8家業者聯合徵才，包括聯合醫院忠孝院區、晨安、歲悅、博森、愛關懷、聯承、惠安及碩穎等，招募居家照顧服務員、照顧服務員、居家督導、個案管理師及約用技術士等職缺。月薪約3萬2千元至4萬元，時薪最高可達650元，並提供開案獎金、介紹獎金、留任獎金、轉場津貼，以及防疫裝備定期補給等。

就服處指出，餐飲旅宿業有許多知名品牌加入徵才活動，除寒舍餐旅外，還有台灣壽司郎、三商餐飲、雀客國際酒店、喬治兄弟（沙拉餐盒）、錢櫃企業等。企業廣招主管職、儲備幹部、餐廳服務員、內外場人員及房務員，提供完整教育訓練與明確升遷管道，並祭出供餐、員工優惠、三節獎金或禮盒、介紹獎金等多元福利。

就服處說明，零售通路與連鎖品牌同步擴大徵才，包括全聯實業（大全聯）、家樂福、統康生活（家樂福超市）、美廉社、全家便利商店、萊爾富、統一多拿滋等，招募賣場服務、收銀、生鮮、門市人員及儲備幹部，職缺選擇多元、工作彈性高。

另外，就服處補充，美妝與醫療保健器材零售業者也積極延攬人才，屈臣氏、麗彤生醫、OSIM（傲勝全球）釋出銷售、維修及美容相關職缺。

