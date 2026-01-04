為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市就服處釋905個工作機會 時薪最高達650元

    2026/01/04 10:42 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市勞動局就業服務處6日至9日，邀集24家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達905個工作機會。（圖由台北市就服處提供）

    台北市勞動局就業服務處6日至9日，邀集24家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達905個工作機會。（圖由台北市就服處提供）

    台北市就業服務處將於6日至9日舉辦現場徵才活動，匯集24家優質企業，釋出905個工作機會，為新年就業市場強力助攻。其中，醫療長照仍是徵才重點，時薪最高達650元，還有旅宿餐飲、批發零售等服務產業。

    就服處表示，這次徵才活動中，醫療與長照產業共有8家業者聯合徵才，包括聯合醫院忠孝院區、晨安、歲悅、博森、愛關懷、聯承、惠安及碩穎等，招募居家照顧服務員、照顧服務員、居家督導、個案管理師及約用技術士等職缺。月薪約3萬2千元至4萬元，時薪最高可達650元，並提供開案獎金、介紹獎金、留任獎金、轉場津貼，以及防疫裝備定期補給等。

    就服處指出，餐飲旅宿業有許多知名品牌加入徵才活動，除寒舍餐旅外，還有台灣壽司郎、三商餐飲、雀客國際酒店、喬治兄弟（沙拉餐盒）、錢櫃企業等。企業廣招主管職、儲備幹部、餐廳服務員、內外場人員及房務員，提供完整教育訓練與明確升遷管道，並祭出供餐、員工優惠、三節獎金或禮盒、介紹獎金等多元福利。

    就服處說明，零售通路與連鎖品牌同步擴大徵才，包括全聯實業（大全聯）、家樂福、統康生活（家樂福超市）、美廉社、全家便利商店、萊爾富、統一多拿滋等，招募賣場服務、收銀、生鮮、門市人員及儲備幹部，職缺選擇多元、工作彈性高。

    另外，就服處補充，美妝與醫療保健器材零售業者也積極延攬人才，屈臣氏、麗彤生醫、OSIM（傲勝全球）釋出銷售、維修及美容相關職缺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播