沉浸式環境學習族語 小學融入多元日常情境

屏東縣內獅國小「月桃葉編織體驗」，同時教授與月桃葉編織相關之族語詞彙。（教育部提供）

教育部國教署推動沉浸式族語教學，各校不只融合生活中的各種面向，也透過直接邀請族人擔任教師，將技藝帶入課堂，不只使學生能自然地在「聽」、「說」、「讀」、「寫」的環境中使用族語，也能對文化內涵有所了解，促進原住民文化及語言的傳承。

為落實12年國教課程精神，教育部國教署透過生活化、情境化的推動沉浸式族語教學，並強調語言與文化並重，結合學校特色與社區資源，讓族語學習不僅存在於課堂，也能延伸至日常生活，使學生在自然互動中增加使用族語的機會，也能理解文化脈絡並逐步建立族群認同感，進而增進自信並提高學習動機，提供學生多元文化學習機會。

如屏東縣內獅國小將沉浸式族語課程與校訂課程整合，積極連結部落及社區資源，並邀請部落青年與傳統技藝老師協助授課，使學生能在貼近生活的文化情境中學習族語，也多次帶領學生參與部落活動與公開展演，讓學習成果被看見，強化學生對族群文化的認同。

而台中市北勢國小的沉浸式族語課程聚焦於日常溝通、歌謠欣賞、文化技藝及生活智慧的學習等面向。透過課程，學生不僅能運用阿美族日常生活用語，並能介紹童玩與飲食文化，也能欣賞並演唱傳統歌謠，充分展現沉浸式學習的具體成效。學校校方表示，感謝國教署提供支持，讓學生能有更多接觸與認識族語文化的機會，陪伴更多孩子認識母語、連結文化並建立自信。

國教署表示，將持續推動沉浸式族語課程，多族群學校亦可依語別不同，同時規劃不同課程，不受「一校限一班」之限制。期望在教學現場更有效地創造族語的學習情境，使族語在生活中自然被看見、被聽見，也被使用，讓語言得以真正扎根與延續。

