    生活

    強烈冷氣團逐漸減弱 未來3天台南空品轉「普通」

    2026/01/04 10:27 記者蔡文居／台南報導
    強烈冷氣團逐漸減弱，整體風速減弱，台南受東風影響，未來3天空品轉為普通。（記者蔡文居攝）

    

    隨著冷高壓中心出海，強烈大陸冷氣團影響也告一段落。台南市環保局表示，1/4（日）~1/6（二），強烈冷氣團逐漸減弱，整體風速減弱，台南受東風影響，台南空品轉為普通，一般族群可正常戶外活動。

    南市環保局表示，南市空氣品質改善現成效，南市持續推動「亮麗晴空3.0」。經統計，今年1至11月PM2.5平均濃度已降至15.4μg/m³，較2021年同期大幅改善14.4％。證明「亮麗晴空」管制計畫策略方向正確且見成效。

    南市環保局表示，針對今天起未來3日的空品預報，因高壓中心東移至海面，台灣附近等壓線變稀疏，風場也轉為東風，溫暖的氣流從東部海域吹來，西半部位於背風面，整體風速減弱，大氣擴散條件將稍受抑制，空品指標均為普通。1/4（日）受東風影響，擴散普通，空品指標普通為主。1/5（一），弱北風影響，擴散普通，稍留意上風處污染南移。1/6（二）偏北風影響，擴散轉好，空品指標也是普通。

    環保局表示，這3天空品指標均以普通為主，一般族群可正常戶外活動。極特殊敏感族群則稍注意1/5（一）空氣品質變化。提醒市民儘管南市整體環境趨勢好轉，仍應留意空品指標資訊，空品轉差時減少戶外劇烈活動並採取適當防護，共同守護台南乾淨空氣與清晰視野。

