新北推百萬人種百萬樹 邀民眾種樹拿證書、抽好禮

新北市農業局持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」行動，邀請全民以實際種樹行動落實永續理念，即日起至4月21日止，民眾只要完成植樹並分享成果，就有機會參加每月抽獎，讓環保行動轉化為生活中的日常實踐。

農業局指出，即日起至4月21日止，民眾可至官方植樹網站申請適合的樹苗，無論在自有土地種植，或由相關單位媒合適合地點完成植樹，皆可參與活動；成功種樹後，上傳樹苗照片至「植樹日記」即可取得專屬「植樹證書」，並自即日起至4月參加每月推出的「地球種下一棵樹好運植來抽抽樂」抽獎活動，只要將植樹照片分享到個人社群平台，加上指定活動Hashtag並標註一位好友，即有機會抽中Switch、吸塵器、智慧手錶、飯店住宿券等好禮，另有價值5000元新北幣及多項精美禮品。

隨著節慶與新年腳步將近，農業局期望透過貼近日常的參與方式，讓植樹成為全民共同的行動。農業局長諶錫輝表示，新北市長期以「三生永續」為城市發展核心，從生產、生活到生態持續深化永續實踐，期盼民眾在迎接新一年的同時，也為城市與環境留下長遠祝福，讓綠意在城市角落持續成長。更多活動資訊可追蹤「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲團，或至「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」官方網站查詢。

