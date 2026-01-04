惡臭夜襲苗栗3鄉鎮！空污陳情暴增4成、夜間翻倍 縣府重罰＋AI監控防堵

苗栗縣近期露天燃燒狀況頻傳。（縣府提供）

苗栗縣近期露天燃燒狀況頻傳，所生刺鼻味讓周邊居民苦不堪言，去年底一件影響範圍更擴及造橋、後龍、苗栗3鄉鎮市，引爆民怨。縣府環保局表示，前2個月空污陳情件數，較前一年度同期增加四成二，夜間件數更是翻倍，已啟動AI煙霧辨識巡邏，夜間或假日違規罰鍰加重。

去年12月29日晚間，造橋鄉龍昇村山仔頂發生露天燃燒廢棄物火警，濃煙空污擴散至後龍鎮、苗栗市，刺鼻味久久不散，引爆民怨。消防局也呼籲受影響範圍民眾住家緊閉門窗、外出時請配戴口罩加強防護。

環保局統計，去年10至12月空污陳情件數為365件，其中夜間18時至翌日6時有109件；相較前年同期257件、夜間50件，明顯增加。

對此，環保局表示，將於日間加強人力搭配空拍機的巡查，對夜間陳情，未能第一時間查獲案件，會於翌日日間前往，如發現燃燒痕跡，將通知地主說明。造橋龍昇村山仔頂該件，已於去年12月30日，會同地主與警方現勘，將依法裁罰。

另，為提升稽查效率，環保局也在苗栗市及公館鄉設置AI煙霧辨識系統，偵測範圍約1公里，對露天燃燒具高辨識能力，一旦偵測即告警並通知稽查人員，快速掌握違規情形。

環保局表示，依《空氣污染防制法》第67條規定，露天燃燒可處1200元至10萬元罰鍰，工商廠、場最高可達500萬元。且每年10月到隔年3月為空污加強管制季，裁罰加重為1.5倍。

去年12月29日晚間，造橋鄉龍昇村山仔頂發生露天燃燒廢棄物火警。（縣府提供）

造橋鄉龍昇村山仔頂發生露天燃燒廢棄物火警，濃煙空污擴散至後龍鎮、苗栗市。消防局呼籲受影響範圍民眾住家緊閉門窗、外出時請配戴口罩加強防護。（縣府提供）

