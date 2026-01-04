為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮拖船救貨船雙雙擱淺！通鴻輪昨入港 拖船估下午拖離

    2026/01/04 09:43 記者蔡昀容／台北報導
    「通鴻輪」安全靠泊於花蓮港22號碼頭。（圖由航港局提供）

    「通鴻輪」安全靠泊於花蓮港22號碼頭。（圖由航港局提供）

    受強烈東北季風影響，中鋼運通公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」元旦擱淺花蓮溪北側海堤，前往救援的台港公司拖船也一起擱淺。交通部航港局表示，通鴻輪昨天（1月3日）晚間已拖帶入港，今天下午將拖救擱淺拖船。

    1月1日花蓮海況因東北季風增強，吹5到8級強風。「通鴻輪」上午9點半預備進入花蓮港22號碼頭前，主機故障失去動力，因風浪強勁往南漂，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海堤，船上逾200公噸餘油有污染環境疑慮。

    台灣港勤公司2艘拖船出港拖帶，但受風浪不佳影響，其中1艘拖船絞到纜繩，也失去動力擱淺；拖船擱淺時劇烈撞擊，船上1名船員被船上物品砸傷造成頭部撕裂傷，與其他4名船員由直升機吊掛撤離。

    交通部航港局成立緊急應變小組，邀集相關單位連日召開應變會議，研商脫淺方案及防污措施，包括佈設攔油索等。海保署、台灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、中鋼運通及海事業者參與。

    趁著東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，2艘大型拖救船3日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚，並經驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，接續拖帶進入花蓮港，晚間8時安全靠泊於花蓮港22號碼頭，解除污染危機。

    東部航務中心海技科科長蔡翰元表示，通鴻輪船況有待船級協會檢查評估，確認無礙後，會解除管制放行出港。

    至於擱淺拖船，蔡翰元說明，船上有約2萬公升柴油，屬於輕油，周邊也有設置攔油索等措施，若餘油洩漏可即時攔截。今天天氣狀況較好，預計今天下午配合潮水時間進行拖救。

    「通鴻輪」浮揚脫淺，被拖帶進入花蓮港。（圖由航港局提供）

    「通鴻輪」浮揚脫淺，被拖帶進入花蓮港。（圖由航港局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播