花蓮拖船救貨船雙雙擱淺！通鴻輪昨入港 拖船估下午拖離

「通鴻輪」安全靠泊於花蓮港22號碼頭。（圖由航港局提供）

受強烈東北季風影響，中鋼運通公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」元旦擱淺花蓮溪北側海堤，前往救援的台港公司拖船也一起擱淺。交通部航港局表示，通鴻輪昨天（1月3日）晚間已拖帶入港，今天下午將拖救擱淺拖船。

1月1日花蓮海況因東北季風增強，吹5到8級強風。「通鴻輪」上午9點半預備進入花蓮港22號碼頭前，主機故障失去動力，因風浪強勁往南漂，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海堤，船上逾200公噸餘油有污染環境疑慮。

台灣港勤公司2艘拖船出港拖帶，但受風浪不佳影響，其中1艘拖船絞到纜繩，也失去動力擱淺；拖船擱淺時劇烈撞擊，船上1名船員被船上物品砸傷造成頭部撕裂傷，與其他4名船員由直升機吊掛撤離。

交通部航港局成立緊急應變小組，邀集相關單位連日召開應變會議，研商脫淺方案及防污措施，包括佈設攔油索等。海保署、台灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、中鋼運通及海事業者參與。

趁著東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，2艘大型拖救船3日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚，並經驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，接續拖帶進入花蓮港，晚間8時安全靠泊於花蓮港22號碼頭，解除污染危機。

東部航務中心海技科科長蔡翰元表示，通鴻輪船況有待船級協會檢查評估，確認無礙後，會解除管制放行出港。

至於擱淺拖船，蔡翰元說明，船上有約2萬公升柴油，屬於輕油，周邊也有設置攔油索等措施，若餘油洩漏可即時攔截。今天天氣狀況較好，預計今天下午配合潮水時間進行拖救。

「通鴻輪」浮揚脫淺，被拖帶進入花蓮港。（圖由航港局提供）

