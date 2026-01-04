為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

    2026/01/04 10:38 即時新聞／綜合報導
    今早真實色雲圖顯示，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近。（圖擷自鄭明典臉書）

    「台灣立場」現形？今（4日）真實色雲圖顯示，台灣周邊有很明顯的邊界，將小積雲阻擋在台灣本島之外，引發討論；前氣象局（署）長鄭明典在臉書分析「台灣立場」出現原因。

    鄭明典今在臉書PO出真實色雲圖，他表示，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近，就好像防護罩一樣。

    鄭明典分析指出，形成這樣的現象，有兩個基本原因，第一點是「陸風」，由於夜間輻射冷卻，陸地降溫，但海面溫度幾無變化，導致陸地上冷空氣密度高，海面上暖空氣密度低，於是底層冷空氣往海面移動，這樣的情形被稱為「陸風」，而海面上的邊界，部分是陸風和原本海面空氣交會的地方。

    另一的原因則是「氣流繞地形」，大氣穩定，現在環境微弱的偏東風無法越山，於是繞地形流動。這環境氣流在遇到地形障礙時，會在地形前堆積成小高壓區，後續氣流瘦小高壓區影響，在未接觸地形前就開始減速、轉向，減速轉向區域有小小的輻合作用，也會形成小積雲的邊界。

