    首頁 > 生活

    自閉症青年攜手彩繪大師 打造3D壁畫「大貓日記2.0」

    2026/01/04 09:34 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「大貓日記2.0」3D彩繪牆特地露出小老虎的尾巴，與好美里古地名「虎尾寮」對照。（記者蔡宗勳攝）

    「大貓日記2.0」3D彩繪牆特地露出小老虎的尾巴，與好美里古地名「虎尾寮」對照。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村的「大貓日記2.0」完成囉，彩繪大師曾進成首度和「星星的孩子」自閉症畫家羅國彰合作，攜手打造一面有故事有溫度的彩繪牆。創作時，遊客紛紛邀請羅國彰合影留念，羅國彰從退縮、手足無措到露出陽光般笑容、欣然接受，讓在旁陪伴的外婆楊秀玉等親友分享到國彰成長的喜悅。

    2000年出生於新竹的羅國彰，從小罹患重度自閉症，細心陪伴的牙醫師媽媽，發現羅國彰對動物圖像特多有感，引導其創作，從2017年起發光發熱，當年獲得第16屆「文薈獎」全國身心障礙者文藝獎圖畫書類第1名及第5屆光之藝廊創作獎，自此得獎無數。

    羅國彰的外婆楊秀玉是前鹿草鄉長，兩個月前由另一位在布袋鎮公所服務的女兒帶來「好美船屋」時，從曾進成口中得知其在好美里創作的3D彩繪壁畫受到風災毀損，正準備進行修復工作，就提議是否讓喜愛畫動物的外孫加入，曾進成詢問原委後，張開雙手表示歡迎。

    羅國彰指出，之前以水干創作為主，還包含了水彩及油畫作品，但沒有畫過壁畫，這次很認真畫了壁畫，而且對3D彩繪壁畫很有興趣，也感到很幸福，以後創作會要加入這個元素。

    曾進成表示，國彰是「星星的孩子」，但對藝術很有天份，尤其擅長動物畫畫，這次共同創作「大貓日記2.0」主角是小老虎，特別凸顯老虎的尾巴，與好美里古地名「虎尾寮」相互輝映，也希望透過畫作敞開國彰的心扉，這次創作時，在遊客陪伴下，國璋從被動合照，到最後可以和大家擊掌打氣，發揮很好的磁場共伴效應。

    曾進成說，這種公開創作是很好的藝術治療方式，讓「星星的孩子」不要繼續與社會脫節，用藝術產生社會認同感，以前都不太講話的國璋，透過創作可以走出自己的人生。

    彩繪大師曾進成（左）與自閉症畫家羅國彰攜手打造有故事溫度的彩繪牆。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成（左）與自閉症畫家羅國彰攜手打造有故事溫度的彩繪牆。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成（左）指導羅國彰彩繪「大貓日記2.0」。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成（左）指導羅國彰彩繪「大貓日記2.0」。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成（左）指導羅國彰彩繪「大貓日記2.0」。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成（左）指導羅國彰彩繪「大貓日記2.0」。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成與羅國彰攜手完成的「大貓日記2.0」3D彩繪牆。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成與羅國彰攜手完成的「大貓日記2.0」3D彩繪牆。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成攜手「星星的孩子」羅國彰打造有故事溫度的彩繪牆。（記者蔡宗勳攝）

    彩繪大師曾進成攜手「星星的孩子」羅國彰打造有故事溫度的彩繪牆。（記者蔡宗勳攝）

