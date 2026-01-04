為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市沙鹿發現野生狐獴？ 當地農場：民眾帶寵物散步

    2026/01/04 09:14 記者歐素美／台中報導
    民眾在臉書PO文表示在沙鹿發現野生狐獴。（圖擷取自臉書）

    民眾在臉書PO文表示在沙鹿發現野生狐獴。（圖擷取自臉書）

    有民眾在網路PO出照片，稱在台中市沙鹿區通山路一帶發現3隻野生狐獴，萌寵的樣子吸引網友爭相打電話到附近農場詢問要去看狐獴家族，陳姓農場主人表示，讓他備受困擾，強調附近常有民眾帶著寵物到都會公園散步，狐獴家族也是民眾帶去散步「放風」，後來當天就帶走了，該農場並未飼養狐獴。

    有網友在網路PO出照片，3隻狐獴挺立站在路邊，樣子十分可愛，好像是一家人，網友表示，附近有牧場懷疑是牧場飼養，後有網友表示，經查證該照片不是AI，也不是附近農場飼養，呼籲大家不要到農場騷擾，造成困擾。

    在附近養羊等動物的農場陳姓業者表示，該農場只有養牛羊，並未飼養狐獴，附近常有民眾帶寵物到台中都會公園散步，順路走到那裡，他有聽到當天是有人帶著狐獴外出散步放風，後來當天就帶回去了，因為很多人看了網路PO文一直打電話到農場要看狐獴，造成他很大的困擾。

    據了解，狐獴是細尾獴屬的唯一物種，屬食肉目獴科，主要居住在南非、納米比亞及安哥拉西南部的喀拉哈里沙漠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播