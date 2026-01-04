為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新台馬輪1/6至2/5歲修 台馬之星接手代駛1個月

    2026/01/04 09:11 記者俞肇福／綜合報導
    負責台灣到離島馬祖間的交通船「新台馬輪」，1月6日返台歲修1個月，預計2月6日重新提供服務。（記者俞肇福攝）

    負責台灣到離島馬祖間的交通船「新台馬輪」，1月6日返台歲修1個月，預計2月6日重新提供服務。（記者俞肇福攝）

    負責台灣到離島馬祖間的交通船「新台馬輪」，2○26年歲修工程自後天（6日）起至2○26年2月5日，2月6日（週五）開始行駛正常航班，原航班由台馬之星代替，如需搭乘，請電洽世洋機械科技股份有限公司（02）2436-7812。

    台馬之星的右主機2○25年11月返台維修，相關檢驗與修繕完成後，就返回馬祖，為新台馬輪返台歲修期間，投入台馬之間航線服務，強化航運量能。

    連江縣政府所屬「連江航業有限公司」已自今年1月1日起裁撤，相關業務併入連江縣府交通旅遊局航運管理科。交通旅遊局長陳如嵐提醒，目前仍有部分縣民及旅客會習慣地前往連江航業公司舊有網站查詢船班資訊，為避免資訊落差，請改以縣府建置的官方整合平台「馬祖 e 點通」（https://etravel.matsu.gov.tw）查詢最新航班，並完成訂位。

    陳如嵐指出，「馬祖e點通」 已整合所有馬祖航線資訊，提供單一入口的船班查詢、線上訂位及付款服務，並同步支援行動 APP 操作，讓縣民與旅客能即時掌握最新船期，出遊更方便。

