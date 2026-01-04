為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    科工館「樂活節能屋」升級 互動闖關體驗淨零新生活

    2026/01/04 09:00 記者蘇福男／高雄報導
    國立科學工藝博物館南館「樂活節能屋」完成升級、開放營運，融入最新科普教育理念和節能趨勢，打造更具互動性的節能體驗場域。（圖由科工館提供）

    國立科學工藝博物館南館「樂活節能屋」完成升級、開放營運，融入最新科普教育理念和節能趨勢，打造更具互動性的節能體驗場域。（圖由科工館提供）

    國立科學工藝博物館南館「樂活節能屋」完成升級、開放營運，融入最新科普教育理念和節能趨勢，打造更具互動性的節能體驗場域，邀請全民一起探索減碳淨零新生活。

    科工館表示，樂活節能屋於民國97年啟用，為南台灣首座住家型節能展示館，更是熱門的節能教育場域，此次館方再度攜手經濟部能源署和工業技術研究院，全新升級樂活節能屋。

    升級後的樂活節能屋，整合建築外殼節能、高效率設備及潔淨能源技術，本身即是1棟兼具節能、綠化與舒適性的實體示範屋，1、2樓完整規劃為貼近真實家庭的生活空間，以節電為主軸，搭配多媒體互動裝置和遊戲，引導大小朋友在「動手做、動腦想」中學習正確用電觀念。

    參觀民眾可於1樓領取節能闖關卡，透過互動體驗累積節電積分，了解冰箱、冷氣等常見家電的耗電差異，並以「掃碼選購」方式模擬選購家電，認識能效標示的重要性，展區也設計「用電隨堂考」，以互動問答揭露全台家庭常見用電現況，寓教於樂。

    館內並規劃Podcast錄製體驗，邀請民眾分享節電小撇步，完成的音檔可帶回家或於校園播放，讓節能觀念透過創作擴散，參觀動線最後，民眾可完成節能心理測驗，並在「阿光打卡箱」留下合影，為學習之旅畫下句點。

    科工館表示，全新樂活節能屋適合親子共遊、校外教學及團體導覽，是認識節能生活的最佳去處，團體預約導覽電話：（07）3800089-6700。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播