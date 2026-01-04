科工館「樂活節能屋」升級 互動闖關體驗淨零新生活

國立科學工藝博物館南館「樂活節能屋」完成升級、開放營運，融入最新科普教育理念和節能趨勢，打造更具互動性的節能體驗場域。（圖由科工館提供）

國立科學工藝博物館南館「樂活節能屋」完成升級、開放營運，融入最新科普教育理念和節能趨勢，打造更具互動性的節能體驗場域，邀請全民一起探索減碳淨零新生活。

科工館表示，樂活節能屋於民國97年啟用，為南台灣首座住家型節能展示館，更是熱門的節能教育場域，此次館方再度攜手經濟部能源署和工業技術研究院，全新升級樂活節能屋。

升級後的樂活節能屋，整合建築外殼節能、高效率設備及潔淨能源技術，本身即是1棟兼具節能、綠化與舒適性的實體示範屋，1、2樓完整規劃為貼近真實家庭的生活空間，以節電為主軸，搭配多媒體互動裝置和遊戲，引導大小朋友在「動手做、動腦想」中學習正確用電觀念。

參觀民眾可於1樓領取節能闖關卡，透過互動體驗累積節電積分，了解冰箱、冷氣等常見家電的耗電差異，並以「掃碼選購」方式模擬選購家電，認識能效標示的重要性，展區也設計「用電隨堂考」，以互動問答揭露全台家庭常見用電現況，寓教於樂。

館內並規劃Podcast錄製體驗，邀請民眾分享節電小撇步，完成的音檔可帶回家或於校園播放，讓節能觀念透過創作擴散，參觀動線最後，民眾可完成節能心理測驗，並在「阿光打卡箱」留下合影，為學習之旅畫下句點。

科工館表示，全新樂活節能屋適合親子共遊、校外教學及團體導覽，是認識節能生活的最佳去處，團體預約導覽電話：（07）3800089-6700。

