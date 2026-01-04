彰化「烏金」近尾聲？漁民曝「還有低溫」烏魚季到這時

彰化去年底到今年初「烏金」單趟捕獲8千尾已是最多。（圖由賴清美提供）

每年冬至前後的烏魚汛期堪稱漁民的年度盛事，烏魚經濟性佳，尤其是烏魚子更具高價值，素有「烏金」美稱，每年此時也是漁民賺年終獎金最佳時期，不過去年底至今，彰化漁民單趟捕獲量最多的一次僅有8千尾，與近年來動輒單趟破萬尾甚至2萬尾差異甚大，有民眾猜測是否烏魚季已近尾聲？漁民則強調，真正的冷天還在後頭，預計烏魚季將持續到1月中左右。

彰化縣議員賴清美指出，2024年黃智仁的兒子黃超群，創下塭仔漁港單趟捕獲1萬5000尾烏魚的最高紀錄，2025年元月父子二人再度單趟捕獲高達2萬尾，是近年來罕見的紀錄，整個冬天共捕獲5萬尾，爽賺數千萬元「年終獎金」；2025年12月冬至前夕，黃超群先捕獲4千尾烏魚大賺200萬元，黃智仁又在台中以北海域，捕捉到多達8千尾的烏魚，整艘漁船幾乎塞滿烏魚，不過這已是至目前為止單趟捕獲數量最多的一次，其他漁民則多在上百至數百尾之間。

漁民則表示，2025年因為有閏月，緊接著這禮拜還會變冷，因此預計烏魚季將持續到1月中旬左右，這幾天海象較為平穩後將出海捕撈烏魚，希望能傳回好消息。

近期還有低溫，彰化漁民期望捕「烏金」有好消息。（圖由賴清美提供）

野生烏魚肉質鮮美，烏魚子尤為珍品，甚受饕客喜愛。（圖由賴清美提供）

