求財必朝聖！北港燈會新增武德宮燈區 3大主燈曝光

「虎你馬上有財」是財神騎在馬上手拿元寶，黑虎將軍在旁隨侍，可愛吸睛。

雲林縣府每年都會在春節前後舉辦「北港燈會」，吸引不少民眾前往賞燈，今年北港武德宮將趁此時增加新燈區，設置「虎你財源滾滾」、「有錢珍庫」、「虎你馬上有財」3大主燈，盼讓民眾馬年又旺又發財。廟方表示，除設主燈外，除夕晚會將邀馬國歌手演唱，大年初四更有歌手齊豫表演，精彩可期。

北港武德宮主祀中路趙公明為首的天官五路武財神，近年來成為民眾參拜、求財必去宮廟，去年更是吸引800萬人次到廟參拜，更以「北港武財公扶鸞儀典」獲雲林縣政府正式登錄民俗無形文化資產保存者，為財神信仰奠定文化地位，廟方因此今年擴大新春活動，打造3大主燈。

主委林安樂表示，廟方以財神與黑虎將軍為設計元素，選出「虎你財源滾滾」，讓財神與黑虎將軍從上灑下金銀財寶，而「有錢珍庫」則為裝滿珍寶的天官武財神聚寶盆，「虎你馬上有財」是讓財神騎在馬上手拿元寶，黑虎將軍在旁隨侍，可愛的Q版造型非常吸睛。

林安樂表示，副縣長陳璧君對於今年北港燈會非常關心，希望廟方能規畫一處燈區，因此特別斥資300多萬元，打造3大主燈，將置於廟埕供信眾打卡添財氣，預計除夕前完工。

廟方指出，除主燈外，今年除夕將邀馬來西亞佛曲音樂家黃慧音與美聲男團「淨世金剛」，演繹金剛經、大悲咒及重新編製的金龍如意真經，另外大年初四的迎財神晚會，由金曲天后齊豫帶來《橄欖樹》、《夢田》等曲目，盼讓民眾在新的一年平安順心。

配合北港燈會，武德宮北港武德宮將再廟埕設置「虎你財源滾滾」、「有錢珍庫」、「虎你馬上有財」3大主燈。

「有錢珍庫」則為裝滿珍寶的天官武財神聚寶盆。（圖由廟方提供）

「虎你財源滾滾」，財神與黑虎將軍從上灑下金銀財寶。（圖由廟方提供）

