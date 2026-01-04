台14甲線翠峰-大禹嶺07:00恢復通行 上合歡山注意保暖

合歡山台14甲線今早7點恢復通行 ，武嶺一早已湧入不少遊客。（圖擷取自交通部即時影像）

合歡山台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，昨（3）夜實施預警性封閉，經公路局派員檢視路況正常，今（4）日上午7點解除管制恢復通行，惟合歡山氣溫仍低，籲請用路人小心行駛、注意保暖，並注意沿線交維警示措施，將視天候狀況滾動式調整管制措施。

公路局表示，雪季期間山區道路路況難以掌握，呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，如非必要避免前往，相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；另依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

民眾查詢最新路況，可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

合歡山台14甲線翠峰至41.大禹嶺路段3日下午5時實施預警性封閉，4日上午7點解除管制恢復通行。（公路局提供）

