教你跳舞2-2 》鼓勵學子秀自己 張宏陸盼推廣「表演小舞台」

立委張宏陸（左）過去結識舞蹈老師吳仕邦（右）後，開始在新北市板橋區舉辦街頭自由式全風格街舞競賽。（記者黃政嘉攝）

就讀交通大學管理科學系碩士班2年級的趙子鈞學舞6年，他感嘆，板橋車站、捷運地下街有免費的練舞空間，不過總要早早佔位子，其實有關單位可以規劃預約系統減少糾紛，官方也可以廣設小舞台，提供空間給更多舞蹈愛好者。

立委張宏陸連3年在新北市板橋舉辦街頭自由式全風格街舞競賽，讓年輕學子有表演的舞台，他希望每年擴大比賽，讓更多的人透過街舞，展現自我風格，對於練舞、表演空間問題，張宏陸想推動中央或地方政府提供小舞台空間，讓不管是跳街舞的人，或喜歡唱歌的人可以在這表演、發表成果，他說「這對表演者來說就是一種鼓勵」。

請繼續往下閱讀...

交通大學碩士生趙子鈞與學舞7年的陳小姐皆參加張宏陸舉辦的街舞競賽，2人都贊同設置小舞台空間；趙子鈞說，像捷運地下街、火車站免費的練舞空間，大家都會早早佔位子，也建議政府可做預約系統，以便宜價格租借給使用者管控秩序，或租借外面練舞教室，幫跳舞人拓展空間資源；陳小姐說，她看過韓國跳舞環境，韓國政府光是小比賽，就會找地方體育館給參賽者練習使用，但在台灣需自行租借場地練舞，墊高參賽成本，影響報名意願。

張宏陸表示，他從以前當板橋代理市長時，就跟台北藝術大學合辦表演活動，後來認識舞蹈老師「阿邦」吳仕邦，跟志同道合的人交流辦起街舞競賽，參與比賽的年輕人也可以跟街舞老師交流，從老師身上借鏡，探索未來的舞蹈之路或教舞可能性。

張宏陸笑說，他只有小學跳過健康操。若能再年輕1次，他會去學跳舞，但現在骨頭不靈活了，「我們就是把舞台搭好，幫努力的人站上舞台」，不排斥以後在新北市每年辦多場巡迴賽，將街舞運動慢慢擴散出去，另想推動中央、地方政府設置小舞台空間，民眾透過報名機制在小舞台表演，這花不了政府多少錢，只要選好安全的公共空間，不會影響周遭居民就能施行。

相關新聞請見：

教你跳舞2-1 》型男老師嗨教樂齡流行舞 阿公阿嬤快樂律動

立委張宏陸連3年在新北市板橋舉辦街頭自由式全風格街舞競賽，讓年輕學子有表演的舞台。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法