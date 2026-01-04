為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教你跳舞2-2 》鼓勵學子秀自己 張宏陸盼推廣「表演小舞台」

    2026/01/04 11:00 記者黃政嘉／新北專題報導
    立委張宏陸（左）過去結識舞蹈老師吳仕邦（右）後，開始在新北市板橋區舉辦街頭自由式全風格街舞競賽。（記者黃政嘉攝）

    立委張宏陸（左）過去結識舞蹈老師吳仕邦（右）後，開始在新北市板橋區舉辦街頭自由式全風格街舞競賽。（記者黃政嘉攝）

    就讀交通大學管理科學系碩士班2年級的趙子鈞學舞6年，他感嘆，板橋車站、捷運地下街有免費的練舞空間，不過總要早早佔位子，其實有關單位可以規劃預約系統減少糾紛，官方也可以廣設小舞台，提供空間給更多舞蹈愛好者。

    立委張宏陸連3年在新北市板橋舉辦街頭自由式全風格街舞競賽，讓年輕學子有表演的舞台，他希望每年擴大比賽，讓更多的人透過街舞，展現自我風格，對於練舞、表演空間問題，張宏陸想推動中央或地方政府提供小舞台空間，讓不管是跳街舞的人，或喜歡唱歌的人可以在這表演、發表成果，他說「這對表演者來說就是一種鼓勵」。

    交通大學碩士生趙子鈞與學舞7年的陳小姐皆參加張宏陸舉辦的街舞競賽，2人都贊同設置小舞台空間；趙子鈞說，像捷運地下街、火車站免費的練舞空間，大家都會早早佔位子，也建議政府可做預約系統，以便宜價格租借給使用者管控秩序，或租借外面練舞教室，幫跳舞人拓展空間資源；陳小姐說，她看過韓國跳舞環境，韓國政府光是小比賽，就會找地方體育館給參賽者練習使用，但在台灣需自行租借場地練舞，墊高參賽成本，影響報名意願。

    張宏陸表示，他從以前當板橋代理市長時，就跟台北藝術大學合辦表演活動，後來認識舞蹈老師「阿邦」吳仕邦，跟志同道合的人交流辦起街舞競賽，參與比賽的年輕人也可以跟街舞老師交流，從老師身上借鏡，探索未來的舞蹈之路或教舞可能性。

    張宏陸笑說，他只有小學跳過健康操。若能再年輕1次，他會去學跳舞，但現在骨頭不靈活了，「我們就是把舞台搭好，幫努力的人站上舞台」，不排斥以後在新北市每年辦多場巡迴賽，將街舞運動慢慢擴散出去，另想推動中央、地方政府設置小舞台空間，民眾透過報名機制在小舞台表演，這花不了政府多少錢，只要選好安全的公共空間，不會影響周遭居民就能施行。

    相關新聞請見：

    教你跳舞2-1 》型男老師嗨教樂齡流行舞 阿公阿嬤快樂律動

    立委張宏陸連3年在新北市板橋舉辦街頭自由式全風格街舞競賽，讓年輕學子有表演的舞台。（記者黃政嘉攝）

    立委張宏陸連3年在新北市板橋舉辦街頭自由式全風格街舞競賽，讓年輕學子有表演的舞台。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播