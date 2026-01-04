教你跳舞2-1 》型男老師嗨教樂齡流行舞 阿公阿嬤快樂律動

舞蹈老師「阿邦」吳仕邦（黑衣）為北一女家長組成的圓週綠尋夢舞團教舞。（記者黃政嘉攝）

舞蹈老師「阿邦」吳仕邦戴黑帽、墨鏡，著潮牌服飾舞動肢體教流行舞，但台下學員不是年輕學生，而是一群開心退休族跟著舞步扭動熱情，阿邦除教樂齡、小孩舞蹈，也在社區活動帶婆婆媽媽熱舞嗨唱「阿帕次」（韓語流行歌，「APT.」），型男與長輩互動形成反差感卻不違和，他說「小時候就是阿公阿嬤帶大」教舞無形中有種熟悉感，常和樂齡學員打成一片。

42歲的阿邦在新北市永和長大，舞齡25年，現持續攜手年輕輩的舞蹈老師教導專業街舞與流行舞蹈傳遞正能量，有小孩的他為兼顧家庭，近年專教社區流行舞，年齡涵蓋兒童到樂齡長輩。

阿邦連2年帶北一女家長組成的「圓週綠尋夢舞團」，在立委張宏陸主辦的「街頭自由式」街舞比賽舞台上表演，今年壓軸表演抖音神曲《沒出息》，驚豔現場年輕學子。

團員王麗淑表示，阿邦教舞親切幽默，穿插流行歌，跟他學舞就像享受音樂、歡樂運動。阿邦分享，團員跟他說過「這輩子不知道我學舞竟然能在上百人的舞台前演出圓夢」感染他很大，自己當初也是因為同樣的熱情而喜歡上跳舞，所以用同樣的熱情分享給學生，這是自己額外的成就感。

他回憶，小學時的90年代，台灣很流行嘻哈演唱團L.A. Boyz，他看到電流舞步、地板動作覺得好酷，加上阿公阿嬤在家每天跳恰恰社交舞，自己也跟著踩，也跳街舞動作給他們看，自然對舞蹈產生興趣，每當學校有才藝比賽都會參加，但阿公阿嬤覺得玩玩就好，不能當職業，以前想唸華岡藝校，後來看到藝人多有副業，因此先去念商科，但持續跳舞，「喜歡就不會放棄。」

阿邦以前當完兵在仁能家商、中華科技大學教舞，他拿1萬元薪水貼補家用，阿嬤驚訝問錢從哪裡來？阿邦說：「上班當然有錢啊。」那時阿嬤開始認為跳舞可以當成工作，只是擔心比較辛苦。「阿公過世了，阿嬤在安養院，雖然知道我跳舞，但無法跟我共享現在開心的成果。」現在教舞，有的長輩雖然喜歡上課，但有時身體不好，突然需要休息一陣子，所以「我很珍惜每段教學時光。」

「阿邦」（右）過去與日本國際舞者yoshie（左）合影。（記者黃政嘉攝）

「阿邦」（前排左）小時候與阿公阿嬤慶生合照。（吳仕邦提供）

「阿邦」在立委張宏陸舉辦的歌喉陸讚隊社區歌唱與樂齡長輩熱舞帶唱。（記者黃政嘉攝）

「阿邦」與北一女家長組成的圓週綠尋夢舞團，在立委張宏陸舉辦的街舞競賽登台表演。（記者黃政嘉攝）

