1/4各報重點新聞一覽

委內瑞拉總統馬杜羅、第一夫人弗洛雷斯遭美軍「三角洲」特種部隊抓捕，將在美國接受審判。（美聯社檔案照）

自由時報

美軍空襲委內瑞拉首都 川普：已逮捕委國總統夫妻

美國總統川普三日透過社群平台宣布，美國成功對委內瑞拉及其領袖馬杜羅發動「大規模打擊」，他與妻子遭逮捕並運送出境，已被帶到加勒比海的「硫磺島號」兩棲攻擊艦上。根據川普的聲明，這是一次極其周密出色的行動，由陸軍「三角洲」特種部隊執行，並與執法部門合作進行。

藍白不審總預算 衝擊國防裝備籌獲 國防部示警：21％預算無法按期程執行

在藍白立委聯手封殺下，今年度中央政府總預算案遲未付委審查。國防部示警，受影響預算七八〇億元，將有廿一％預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充，影響層面涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力等籌建。

中媒散播住家衛星照 恐嚇沈伯洋 國安部門痛批中共跨國鎮壓

被中國政府數度攻訐的資訊戰研究專家民進黨立委沈伯洋，再度遭對岸鎖定。中國官媒與社群近日大量散播沈伯洋在台北居住地與工作地點的衛星照片，直接標明靠近大安森林公園；嗆稱給一點「大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」國安會秘書長吳釗燮昨在X社群連發兩文痛批中共是「病態又噁心的政權」，並指這種跨國鎮壓的行為已超越了任何社會所能容忍的底線，必須受到強烈譴責。

聯合報

美稱逮馬杜洛受審 「馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出」

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國押送離境，這次行動由美國執法機構共同完成。

綠委修兩岸條例 藍：搞法理台獨

民進黨賴系立委林宜瑾領銜提案修正「兩岸人民關係條例」，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一前」字眼及透過「地區」相稱兩國領土的用語；這項提案已獲得黨內跨派系超過廿位綠委連署。國民黨立委批評綠營大搞「法理台獨」，藍營不該再當煞車皮，呼籲林不要撤案、打假球。

中國時報

美襲擊委內瑞拉 活逮馬杜洛

委內瑞拉首都卡拉卡斯於當地時間3日凌晨2時左右傳出多起爆炸聲，美國總統川普證實美軍展開這次空襲，成功抓獲委國總統馬杜洛夫婦，將2人押送離境。川普也將在美東時間上午11時，召開記者會回應此事。據悉，馬杜洛將被押送至美國受審。委國則要求聯合國安理會召開緊急會議回應美國攻擊。諷刺的是，馬杜洛才在上周稍早喊話，願意在任何時間、地點，與美國討論打擊毒品走私與美國對委國石油產業投資。

綠委提案 兩岸條例改為兩國

民進黨立委林宜瑾3日宣布將提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱《兩岸條例》）修正草案，除了將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」互稱兩岸的用語。藍營痛批是在玩火自焚，擔憂稍有不慎，當家鬧事就會變成「台灣有事」；綠營則緩頰稱是個別委員提案。賴清德總統昨面對媒體詢問時未予回應，不過政院人士則說，「對於有助於深化國家認同的修法，相信國人都會予以支持」。

藍白持續卡今年度中央政府總預算，國防部示警，將有21%預算無法按原訂期程執行，影響層面涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力等籌建。（資料照）

民進黨立委沈伯洋再度遭對岸鎖定。中國官媒與社群近日大量散播沈伯洋居住地與工作地點衛星照片，嗆稱「哪裡逃」。沈伯洋表示，這是中國想分化、威嚇台灣社會的經典做法。（資料照）

