三個台南地名冷知識2-2》里名由來 揭開大涼、南廠、元寶產業記憶

大涼汽水在著名景點「水火同源」的廣告舊照。（文物蒐藏家洪輝龍提供）

台南北區元寶里、中西區大涼里和南廠里，其命名與昔日的消費文化有所關聯，如今產業雖已消失，仍能讓人透過名稱一窺舊時堂奧。

大涼里︰

大涼里位於台南市中西區，在台南運河西側一帶，1949年因轄內曾有大涼冷凍廠而得名。里境緊鄰府前路二段的新南橋，舊稱烏橋，更早名開運橋，見證1922年台南運河闢建的歷史。與大涼冷凍廠的關係企業大涼汽水，約1950年代是南台灣消費者的共同記憶，相關起源已不可考，經營者林全藻、林全興昆仲出身鹽埕望族林家，並曾以企業力量支持棒球運動。

請繼續往下閱讀...

南廠里︰

南廠里與大涼里相望，里名源自早期泉州吳姓族人經營民間造船廠，在日治時期開發運河前，這一帶臨內海、航運便利，早期曾有造船需求，住民多以漁業為主，逐漸形成產業聚落，地方以南廠俗稱，用以區別府城北邊官方的造船廠。2018年里鄰整編，對觀光客來說，最印象深刻的是保安路上的小吃聚集處的南廠保安宮，當地漁民從中國恭請李府千歲神像祭祀，而李府千歲傳說坐擁王船，王船是人與海洋祭祀的文化連結，因此普遍認為是南廠的核心信仰。

元寶里︰

元寶里位於台南市北區，2002年從開元里分出，因里域曾是知名的元寶樂園而得名，元寶樂園在1950年代相當知名，現在里內公寓大樓密集，以大樓社區為主，據說元寶樂園撤離後，市府將園內的植物移植至元寶桂花公園，當時曾有桂花群樹齡逾50年，但現在桂花樹已不見蹤影，只留下公園名稱與鄰近以「桂花鄉」命名的社區大樓，能紀念這一段近代史。

相關新聞請見︰

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法