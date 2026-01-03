為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    媽祖大愛不分縣市！彰化南瑤宮頒獎學金 嘉勉897名各地學生

    2026/01/03 20:07 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市長、彰化南瑤宮管理人林世賢，頒發南瑤宮獎學金給獲獎學生。（彰化市公所提供）

    彰化市長、彰化南瑤宮管理人林世賢，頒發南瑤宮獎學金給獲獎學生。（彰化市公所提供）

    彰化市南瑤宮今天頒發獎學金，由彰化市長、南瑤宮管理人林世賢發出145萬多元給897名全國各地學生，媽祖信眾遍布各縣市，獎學金發放也不限戶籍地，彰顯媽祖的大愛！

    南瑤宮獎學金今天發放113學年度第二學期信徒子女獎學金頒獎典禮，共有全國1247名學生申請，897人通過審核，錄取率超過7成，總金額145萬5500元。國中生可領1200元、高中生可領1500元、高職生1500元、大學生2000元、研究生2500元，獎學金必須親自領取，申請者仍以中彰投雲等中部縣市為主。

    林世賢說，媽祖信眾來自各地，香油錢也同樣來自各縣市，獎學金的申請與發放也當然要全國開放，媽祖無國界，媽祖獎學金也沒有縣市之分。

    林世賢也預告，南瑤宮修復工程即將完成，這是百年來最大規模的修復，南瑤宮是古蹟，古蹟修復不是老屋翻新，因為老廟是文化資產，力求「修舊如舊」。目前一期修復工程已在12月底完成，預定1月30日起連續3天辦理「入火安座法會」，1月31日上午11點正式開啟廟門，恭請媽祖進殿安座，同步啟動二期彩繪修復工程，讓古蹟修復更完整與完善。

    彰化南瑤宮發放獎學金，申請核發資格對全國各縣市開放。（彰化市公所提供）

    彰化南瑤宮發放獎學金，申請核發資格對全國各縣市開放。（彰化市公所提供）

    彰化南瑤宮發放獎學金，臨時行宮擠滿了人。（彰化市公所提供）

    彰化南瑤宮發放獎學金，臨時行宮擠滿了人。（彰化市公所提供）

