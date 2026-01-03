一開放就塞爆！台中廚餘機補助萬台 首日突破2000件申請

台中市補助1萬台家廚餘機，首日申請突破2000件。（市府提供）

台中市去年底宣布元旦起限量補助一萬戶、每戶5000元購買家用廚餘機處理廚餘，昨（2）日首天開放線上申請，一度造成大當機，經增加頻寬及設計分流紓緩近午已改善，市府統計目前當天受理件數已破2000件，會即時增派人力投入審查，加速流程，也會嚴審防卡位、防止假補助真套現。

台中廚餘機補助萬台是目前全國唯一全面採線上申請、免紙本、免臨櫃的縣市，不過限制也多，包括必須通過「台中通APP」線上申請，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型；不補助粉碎型廚餘機、冷藏冷凍型廚餘機。

申請資格為今年6月30日前設籍台中市，明年元旦起即可申請補助，受理期間從1月2日起，補助款用罄即停止受理，由於限量補助，且要持購買收據或發票、以及保固書，等於要先購入，才能申請補助，引發民眾搶購、搶登記。

經發局長張峯源強調，市府採「逐案審查、文件檢核」機制嚴謹把關、防堵惡意卡位，初步查核未發現大量惡意卡位情形，提醒民眾申請後不能以退貨規避審查，確保資源公平使用，落實廚餘減量。

補助申請須以「實際完成購買、並持續使用」為原則，為防止惡意卡位或不當申請，自補助開放起即採「逐案審查、文件檢核」機制，目前僅少部分申請案件未檢附完整購買憑證或保固證明，已依規定通知限期補件，未備齊文件者將不予核定。

經發局也特別提醒，補助申請通過後不得以退貨方式規避審核，市府將於確認產品超過鑑賞期、實際使用無誤後，補助款項約2週後核發，民眾若於申請補助後辦理退貨，除無法領取補助外，已核發者亦須繳回。

對於不當申請行為，市府法制局說明，補助案件除申請階段審查外，後續仍進行查核，包含購買憑證、保固資料及實際使用情形，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，並可能涉及詐欺、偽造文書或使公務員登載不實等法律責任，請民眾務必依法申請、切勿心存僥倖。

