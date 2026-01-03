為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長榮航空正副駕駛爭執風波「暫停正駕駛派飛」 澄清航機滑行絕無超速

    2026/01/03 19:18 記者吳亮儀／台北報導
    長榮航空。示意圖，非本新聞班機。（資料照）

    長榮航空。示意圖，非本新聞班機。（資料照）

    日前傳出長榮航空一架飛機在美國洛杉磯機場起飛前滑行時，正、副駕駛對滑行速度有爭執；長榮航空今天（3日）晚間說明，航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求、沒有超速；另外，目前已先暫停正駕駛派飛任務，相關調查已在進行中。

    長榮航空說明，有關近日媒體報導及網路流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，因部分內容與事實不符，為避免外界誤解，長榮航空特此說明。第一，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder,QAR）資料顯示，航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱的超速情事。長榮航空公司已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

    第二，針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空於事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，長榮航空也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

    第三，基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。

    第四，長榮航空強調，飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，也高度重視同仁的專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播