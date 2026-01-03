擺脫「非雨天也會積水」惡夢 苗栗北橫地下道將改善

苗栗縣北橫地下道頭份市路段長期以來的出現積水問題，苗栗縣政府近期規劃針對「頭份往三灣方向」路段進行改善工程。（苗縣府提供）

苗栗縣北橫地下道頭份市路段長期以來的出現積水問題，苗栗縣政府近期規劃針對「頭份往三灣方向」路段進行改善工程，工程目的為路基強化與排水系統優化，預計透過將現有路基改為RC路基版以及加設排水孔、設置導流管等措施，改善北橫地下道「非雨天也會積水」疑慮，經費約500多萬，目前正討論交通維護計畫，若審核順利通過廠商進場，估計今年3月底可完工。

苗縣府交通工務處表示，改善工程包括0.402公里至0.414.3公里處，設置長度約12.3公尺的「鍍鋅鋼板」，強化路面結構並設導流管輔助排水；地下道內部積水較嚴重的0.419公里至0.498公里路段除刨除既有5公分厚的瀝青混凝土（AC）路面，也將在既有側溝處，以每5公尺為間隔，設置共16處排水孔，確保地下道內雨水與地下水能順利排出，不再滯留路面。

另外，縣府交工處規劃，為確保承重、針對北橫地下道路面反覆破損問題，因常有大車行經，既有CLSM（控制性低強度回填材料）路基在高強度的車流碾壓下穩定性不足，將挖除0.419公里至0.59公里之間的多個區段，採取「挖除CLSM並鋪設RC（鋼筋混凝土）路基版」的做法，厚度達45公分。

北橫地下道因地形因素，每逢大雨常有積水災情，不時也出現晴天路面「冒水問題」，令往返的機車族常向民代或在網路社群反映。

