    首頁 > 生活

    鹿草鐘福宮文創小旅行 展現百年信仰魅力

    2026/01/03 16:45 記者林宜樟／嘉義報導
    民眾在三角村毛蟹行鐘福宮聽神明的故事。（記者林宜樟攝）

    民眾在三角村毛蟹行鐘福宮聽神明的故事。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣鹿草鄉公所推動「鹿草鄉寺廟形象升級文化創意輔導計畫」，致力於提升在地信仰文化與深度旅遊發展，今天在三角村毛蟹行鐘福宮進行「榕樹下的歲月，見證百年的守護—鐘草鐘福宮信仰文創小旅行」，25位來自各縣市的民眾到訪瞭解當地歷史，進行小銅鑼吊飾DIY，在2棵大榕樹下感受純樸村莊的獨特風情。

    在地導覽員陳琬婷說，當地地名「毛蟹行」，是源於日治時期八掌溪有毛蟹，毛蟹會爬行到此處，甚至田裡還有不少毛蟹，因而命名；當地信仰中心鐘福宮最早可追溯到清代咸豐年間，起初是祭拜土地公，後來從南鯤鯓代天府迎請五府千歲供奉；日治時期建廟時，是由神明指示，由乩童躺在地上，依照身長劃設建廟範圍；廟宇內還珍藏清代古香爐，廟旁2棵樹齡超過200年的老榕樹，有如忠實守護者，長年見證著村莊的歲月變遷。

    陳琬婷說，鐘福宮有不少神奇傳說，如乩童會被王爺派到外地解厄，返回時整條路都是黑的，卻有一束光指引「打燈」，讓他能順利返家；廟宇附近早期有中藥鋪，相傳半夜有藥櫃開關的聲音，原來是神明「取藥」，雖無藥物實體，但乩童煮藥攪拌後竟有中藥味，相當神奇。

    「小銅鑼吊飾DIY」由工藝師鄭振炫教導親子體驗，銅鑼在傳統信仰中象徵著熱鬧與祈福，用槌子敲打金屬片將銅鑼塑形，定位穿孔，綁上象徵當地的螃蟹小吊飾，將傳統工藝與新年祝福融為一體，為自己與家人許下平安美好的心願。

    鹿草鄉公所表示，透過文化體驗，可讓民眾更認識在地信仰文化的深厚底蘊，為傳統廟宇注入新的活力與創意，未來將持續推動更多元的文化活動，讓更多人看見鹿草的美好。

    來自各縣市的民眾參與文化小旅行。（記者林宜樟攝）

    來自各縣市的民眾參與文化小旅行。（記者林宜樟攝）

    鐘福宮的古香爐。（記者林宜樟攝）

    鐘福宮的古香爐。（記者林宜樟攝）

    工藝師鄭振炫教導遊客製作帶有小螃蟹的銅鑼吊飾。（記者林宜樟攝）

    工藝師鄭振炫教導遊客製作帶有小螃蟹的銅鑼吊飾。（記者林宜樟攝）

    民眾體驗製作銅鑼。（記者林宜樟攝）

    民眾體驗製作銅鑼。（記者林宜樟攝）

    製作銅鑼的過程。（記者林宜樟攝）

    製作銅鑼的過程。（記者林宜樟攝）

