    首頁 > 生活

    氣泡紙別亂包！日本製造商揭秘正反面用途與防護差異

    2026/01/03 19:38 即時新聞／綜合報導
    氣泡緩衝材廠商表示，凸面是氣泡紙正面，反面則是背面。（資料照）

    氣泡緩衝材廠商表示，凸面是氣泡紙正面，反面則是背面。（資料照）

    網購時常見的緩衝包材氣泡紙（又稱泡泡紙、氣泡布）應該哪一面是正面哪一面是反面？怎麼樣才是正確的使用方法呢？相信問每個人都有不同的答案，而氣泡緩衝材領域擁有日本國內頂級實績的塑膠製品綜合製造商解答「有凸起的是正面，另一面是背面」，通常建議將顆粒面朝內使用，但如果是包裝容易留痕跡的工藝製品，則建議反著用。

    FNN》報導，福井縣鯖江市酒井化學工業設計部松田菜美惠表示，在他們公司，將觸感與外觀都一目了然、凹凸不平的顆粒面，稱為「正面」，不過這個定義並非一開始就存在的，是發現越來越多使用者在意正反面，才在公司開會討論，但決策過程沒有引發異議，是在全體一致的情況下拍板定案。

    此外，氣泡紙的誕生也同樣出乎意料。時間回到1950年代的美國，當初原本是想製作「容易清掃的壁紙」，卻意外做出了這種材料，將薄膜貼合到壁紙紙材時，不小心產生了氣泡，結果這種壁紙的銷售表現並不理想，原本的失敗品，如今竟成為全世界廣泛使用的緩衝包材。

    松田菜美惠建議，使用時將有顆粒的正面朝內側使用，但這不是一定，依包覆物品的不同，適當區分正反面，反而能提升保護效果，例如在包裝漆器等工藝品時，為了避免留下顆粒壓痕，則建議將光滑的「背面」朝內使用，因此要使用正面或反面來包裝，正確的答案是取決於包什麼東西。

