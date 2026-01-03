彰化行人庇護島又釀禍！田中鎮中正路3天4撞 挨轟「如交通陷阱」

彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

彰化縣近年推動行人安全，陸續在市區路口設置行人庇護島，卻因事故頻傳引爆反彈。繼彰化市彰南路半年內遭撞擊多達13次後，田中鎮中正路與斗中路口新設庇護島也在啟用後3天內就發生4起撞擊，用路人痛批設計不良、標示不清，直指形同「交通陷阱」，要求主管機關盡速檢討改善。

田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島於去年12月31日剛啟用，隨即事故不斷。根據警方資料，12月31日上午9時50分、1月2日下午2時及3時15分皆發生車輛左轉時碰撞庇護島的事故，另有未報案的自撞事件。當地居民反映，庇護島位置過於靠近路中央，轉彎時稍不注意就會撞上，不僅無法保障行人安全，反而增加行車風險。

蕭姓民眾痛批，庇護島彷彿「巨大障礙物」，設計明顯有問題，標示也不夠清楚，導致用路人容易誤判，根本是交通陷阱。

對此，田中鎮公所已規劃於1月14日會同縣府交通處、警方等單位進行現場會勘，研議改善方案。警方也強調將加強該路口巡邏，提醒駕駛注意路況。但有民眾無奈表示，距離會勘還有10天，不知道還會有多少車遭殃？

彰化縣交通處則表示，庇護島的設置均符合道路交通安全規範，位置設定於相鄰道路邊線外，並已考量大型車輛轉彎軌跡，繪製轉彎導引線，以兼顧行人安全與車輛通行需求。針對近期碰撞事故，將儘速邀集相關單位現場會勘，實地檢視道路使用情形，並視需求進一步優化設計。

