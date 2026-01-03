為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化行人庇護島又釀禍！田中鎮中正路3天4撞 挨轟「如交通陷阱」

    2026/01/03 16:41 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

    彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

    彰化縣近年推動行人安全，陸續在市區路口設置行人庇護島，卻因事故頻傳引爆反彈。繼彰化市彰南路半年內遭撞擊多達13次後，田中鎮中正路與斗中路口新設庇護島也在啟用後3天內就發生4起撞擊，用路人痛批設計不良、標示不清，直指形同「交通陷阱」，要求主管機關盡速檢討改善。

    田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島於去年12月31日剛啟用，隨即事故不斷。根據警方資料，12月31日上午9時50分、1月2日下午2時及3時15分皆發生車輛左轉時碰撞庇護島的事故，另有未報案的自撞事件。當地居民反映，庇護島位置過於靠近路中央，轉彎時稍不注意就會撞上，不僅無法保障行人安全，反而增加行車風險。

    蕭姓民眾痛批，庇護島彷彿「巨大障礙物」，設計明顯有問題，標示也不夠清楚，導致用路人容易誤判，根本是交通陷阱。

    對此，田中鎮公所已規劃於1月14日會同縣府交通處、警方等單位進行現場會勘，研議改善方案。警方也強調將加強該路口巡邏，提醒駕駛注意路況。但有民眾無奈表示，距離會勘還有10天，不知道還會有多少車遭殃？

    彰化縣交通處則表示，庇護島的設置均符合道路交通安全規範，位置設定於相鄰道路邊線外，並已考量大型車輛轉彎軌跡，繪製轉彎導引線，以兼顧行人安全與車輛通行需求。針對近期碰撞事故，將儘速邀集相關單位現場會勘，實地檢視道路使用情形，並視需求進一步優化設計。

    彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

    彰化縣田中鎮中正路與斗中路口，新設庇護島啟用3天內就發生4起撞擊事故。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播