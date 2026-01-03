為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中二生耍狠稱想混黑幫！釣出國軍特戰士官：同學你被我巡到了

    2026/01/03 16:50 即時新聞／綜合報導
    國軍招募人才示意圖。（資料照）

    一名學生近日在Threads上發文，希望有黑幫能收留他，他自稱精通各種格鬥技巧、心理戰與暗殺技巧，甚至能讓對手「來不及尖叫就壓制」，引發討論。不料，這篇「中二感」十足的貼文，竟釣出陸軍特戰部隊的招募教官親自回覆，邀請他加入陸軍特戰部隊，網友看完紛紛笑倒，直呼「招募業務範圍很廣」。

    一名學生昨日在Threads發文 大喊「破書老子不讀了」，並羅列自己受過專業訓練的清單，包括空手道、柔道、巴西柔術、散打、詠春等，並徵求黑幫堂口收留，文末更語帶威脅：「別挑戰我，否則你連倒下前都來不及尖叫壓制。」

    中二味爆表的貼文發布後，累積了數十萬次瀏覽。有趣的是，一名自稱是「陸軍特戰部隊」招募教官的徐姓上士立刻現身留言區，幽默回應：「同學您好！您被我『陸巡』到了！」徐姓教官不僅將對方的技能清單一一列出，還順勢邀請對方：「與其在鍵盤上發洩，不如在訓練場上大顯身手！陸軍特戰部隊招募現實世界的戰鬥菁英。」

    這段「官方亂入」的互動瞬間引發網友暴動，紛紛留言笑稱：「招募業務範圍很廣，還順便拯救迷途少年」、「國軍招募真的太有創意了」、「不得不說您的鼓勵真的很正面欸」。

    在 Threads 查看

