上飛機第一眼就被「看穿」？ 空服員揭密重點關注的乘客特徵

空服員會在登機時，默默觀察乘客們個別特徵。（記者陳逸寬攝）

踏上登機橋的那刻起，空服員看似簡單的歡迎動作，實際上是長年經驗累積下的細膩觀察任務，他們會在短短幾秒內留意每位乘客的行為、狀態與潛在風險，以確保飛行安全與順利執行任務。

根據《Simple Flying》報導，旅客往往以為空服員只是熱情打招呼，但事實上他們在乘客踏入機艙的瞬間，已默默開始「評估任務」。專業機組人員會觀察乘客是否表現出不尋常或可能造成問題的行為，例如看似醉酒、情緒激動、言語攻擊性高等，這類狀況可能在飛行途中造成困擾甚至安全隱憂，若發現異常狀態，空服員會向其他機組發出提醒並密切注意，以便及早防範潛在風險。

請繼續往下閱讀...

除此之外，空服員也會尋找身體健全的乘客（ABP），以便在緊急情況下提供幫助。這些乘客通常體格健壯、精通英語，並願意執行機組人員的指示，若緊急狀況發生，他們可協助操作緊急出口、幫助滑梯末端的乘客、在滑梯漏氣時扶住滑梯以及疏散乘客離開飛機等。

在登機過程中展現的態度也會影響後續互動。航空人員經驗分享指出，乘客的眼神接觸、笑容與回應空服員的友善程度，都會在無形中塑造機組人員對其的第一印象，良好的互動不僅讓空服員更樂意提供協助，也有助於營造整體友善且安全的機艙氛圍。

因此，空服員的初步觀察並非對乘客做出價值判斷，而是基於職責，為確保每位乘客的安全與舒適，了解這些細節不僅讓乘客更體會空服員的角色，也提醒大家在登機時展現尊重與配合，共同促進愉快飛行體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法