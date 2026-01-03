台南聖母廟花火大秀228登場 無人機、煙火、蜂炮齊發

正統鹿耳門聖母廟2026「花火迎春」高空煙火暨蜂炮將於2月28日登場。（正統鹿耳門聖母廟提供）

正統鹿耳門聖母廟2026「花火迎春」高空煙火暨蜂炮將於2月28日登場，結合無人機、LED彩光營造火光交織的視覺饗宴，總長約2小時，不少民眾提前卡位，香客大樓的118間房被預訂一空，甚至預約至明年檔期。

聖母廟煙火每年吸引數十萬人朝聖，馬年規劃高空煙火、蜂炮分5階段施放，第1階段啟炮儀式，上萬發煙火360度環繞廟體，第2階段施放6門蜂炮，第3階段為高空煙火，第4階段再接6門蜂炮，最後由巨型高空花火大秀壓軸，總長2小時。

聖母廟表示，高空煙火與無人機共同演出，透過多層次光影變化帶來耳目一新的視覺饗宴；此外，也力邀鹽水蜂炮師傅製作12座蜂巢炮，萬枝蜂炮齊發，不少民眾準備安全帽、厚實衣物和透明壓克力板等防護裝備，享受「人炮對抗」的刺激。

依往年經驗，高空煙火秀將湧入數十萬人潮，聖母廟周邊重要路口設置公告、替代道路標示及夜間照明警示燈，活動期間安中路六段（城西街至城安路）、城安路（城北路至青砂街），將劃設為行人徒步區，管制汽機車進入。為避免人車壅塞，不少民眾提前卡位，聖母廟香客大樓2月28日的118間房間已客滿，甚至預約至明年檔期，一房難求。

