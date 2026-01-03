基隆八堵火車站缺迴轉空間惹怨 春節後增設

基隆火車站前禁止迴轉，民眾要到前方600多公尺處才能迴轉，引起民怨。（記者盧賢秀攝）

基隆市通勤人口多，許多安樂區與暖暖區的民眾，會到八堵火車站轉乘台鐵，但站前沒有汽機車迴轉的空間造成民怨。經過多次會勘、討論，市府將在農曆年後，在火車站前方東京站社區前增設迴轉道及專用號誌，解決民眾的需求。

八堵火車站是台鐵縱貫線與花東線的交接點，就近的暖暖區民眾和鄰近的安樂區民眾都會到這裡搭乘台鐵，衍生家屬接送民眾的交通問題。

先前因八堵車站前路口車禍頻傳，市府禁止車輛迴轉，並設置科技執法，民眾必須往前行駛650公尺路口迴轉，一來一回之間，民眾得多繞1.3公里左右，民眾覺得不方便。

有的民眾甚至左轉八南社區的窄巷，在巷內調頭，但窄巷內也頻傳有車輛與行人發生擦撞等意外事故，造成在地民眾的民怨。

由於八堵火車站是基隆捷運第一階段的終點，居民期待利用捷運建設，將八堵車站周邊人行空間及交通整體規劃，但目前已確定基捷八堵站建設不包含周邊道路。

市府交通處經過協調，決定在八堵火車站往七堵方向約100公尺處、路幅較寬的東京站社區前，設置迴轉道及專用號誌，以解決民眾的實際需求。交通處表示，近期將與在地社區及居民說明完整方案與施作期程。相關工程預估將在農曆年後開始調整。

市議員陳冠羽則呼籲市府，加速推動2023年已完成設計的「增設八堵車站迴轉車道及人行空間」整體方案，一併處理路平、排水、人行道及迴轉需求，整體改善八堵車站交通環境。

市府計畫在路幅較寬的東京站社區前方設迴轉道，因應民眾實際需求。（記者盧賢秀攝）

