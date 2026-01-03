為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    合歡山賞雪炊煮吃1500元罰單！元旦假期5人被罰款

    2026/01/03 14:16 記者花孟璟／花蓮報導
    遊客為賞雪違規從武嶺停車場後方山壁爬上禁止進入區域。（太管處提供）

    下雪的天氣在山上來一碗熱湯很享受，然而合歡山因為地處國家公園範圍，遊客若在國家公園內煮熱食，小心被開罰單！太管處今天公布，元旦假期頭2天已經有5起遊客在山上炊煮被開單，也有遊客違規爬武嶺停車場後方山徑，提醒遊客注意不要違規。

    太管處指出，元旦假期賞雪遊客大增，但違規行為也很多，其中以武嶺停車場內炊煮違規最多，累計接獲5起檢舉通報，太管處、保七總隊合歡小隊接獲報案後，立即派員前往查處，確認違規後依照「太魯閣國家公園區域內禁止事項」開出1500元罰單！

    除此之外，也有不少賞雪遊客為了去合歡主峰賞雪，直接從武嶺停車場後方小路上山，不過此路徑太管處已經在路口豎立禁止進入告示牌。太管處表示，上合歡主峰請從台14甲旁主峰步道入口上山，為保護植被及遊客安全，武嶺停車場上方是禁止區域，請遊客不要擅入，如查獲擅自進入公告未開放之區域，將開罰1500元。

    由於違法案件愈來愈多，去年9月5日太管處修訂「太魯閣國家公園區域內禁止事項」，提高罰鍰額度，包含違規停車、燃放煙火、鞭炮、烤肉的起罰點也同步提高。

    根據太管處與保七總隊第九大隊的統計資料顯示，去年的違規熱點仍集中在合歡山區違規停車、非法闖入生態保護區以及燃放煙火、炊煮食物等破壞環境的脫序行為。太管處表示，今年度將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法，籲請遊客新的一年從尊重山林開始做起。

    保七總隊第九大隊表示，去年在颱風襲台封園期間，仍有登山客強行入山，不僅違法更嚴重耗費救難資源；在武嶺、昆陽等熱門景點，遊客為追求社群關注，違法燃放煙火、攀爬山壁、任意搭帳炊煮，甚至有攜帶發電機組裝電腦、打麻將、甩尾燒胎等影響其他遊客之行為，皆已透過科技執法與民眾檢舉，處以最高3,000元的罰鍰，如違反森林法、廢棄物清理法、公共危險等情事，也移請相關權責單位依法裁處。

