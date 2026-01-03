桃園捷運棕線先期工程3度流標 議員要市府提出具體作為

捷運棕線先期工程再度流標，議員要求市府提出具體作為。（捷工局提供）

市府捷運工程局規劃捷運棕線先期工程在去年底開工，只是工程3度流標而跳票，桃園市議會民進黨團總召李宗豪昨晚在臉書PO文，「棕線捷運，仍遲遲等不到開工，桃市府承諾又跳票」，要求市府提出具體作為；捷工局副總工程司魏光譽表示，目前棕線細部計畫仍未核定，先期工程只是打通騎樓等工作，與捷運工程無關。

魏光譽表示，捷運棕線綜合規劃報告是於2024年3月1日核定，隨後捷工局提出「基本設計工程經費計畫書」送交通部、公共工程委員會（工程會）審議，工程會於去年9月23日邀集相關部會人員現勘並召開審議會議，預估工程會要到下週才會簽核計畫書。

魏光譽說，捷運棕線主體工程將分為機電、土建分開招標，由於「基本設計工程經費計畫書」仍未核定，目前工程仍在公開閱覽階段，核定後才可上網招標，決標後大約還要經過數個月的工程設計，車站工程在明年下半年度才會開挖道路，因此目前棕線先期工程流標並不會造成棕線整體通車時程延後。

他說，捷運棕線利用龜山萬壽路沿線設置場站連接新北迴龍，車站地區開挖車流繁忙的萬壽路將導致民眾沒有路肩可行走，為了維持施工期間民眾通行的安全，因此桃園市政府規劃先期工程預先進行騎樓打通、路樹移植及阻礙通行設施拆除等工作；先期工程歷經3次招標，無廠商投標而流標，捷工局將檢討招標內容。

李宗豪說，捷運棕線對龜山人非常重要，因此他在議會時多次詢問進度，捷工局長劉慶豐也信誓旦旦的表示，捷運棕線先期工程去年底前就會開工，如今連續流標3次，龜山人期待已久的棕線捷運，遲遲等不到開工，桃市府承諾又跳票，已要求市府儘速檢討流標原因，提出具體因應作為，不要讓龜山的重大建設持續空轉。

