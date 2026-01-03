台北內湖區公所打造智慧綠化微型氣候示範公園 推動城市降溫

未來公園將透過喬木、灌木、草被層次植栽與智慧監測系統，使降溫與碳匯成果能夠被量化與驗證。（記者孫唯容攝）

夏季內湖區體感溫度時常超過40℃，面對極端氣候影響，北市內湖區公所與崇越科技，共同推動「文德二號公園與瑞陽公園智慧綠化與微型氣候改善計畫」，結合「智慧科技、生態綠化、企業ESG」3大核心，打造全台北市首創智慧鄰里公園微型氣候示範模式，透過可觀測、可智慧管理、可量化報告的實際成果，預計今年6月份將有初步成果。

內湖區綠地少，成為北市熱島效應最顯著的地區之一，夏季體感溫度經常突破攝氏40度，本次計畫透過認養模式投入設計與建設資源，組成專業團隊整合綠化、生態、減碳、監測與後續維運，導入層次植栽、涼氣走廊與「會呼吸的土壤」設計，形成可實際降溫的綠化模組，預期可使公園及周邊環境溫度下降1至3℃，計畫也導入AI智慧環境監測系統與智慧照明，並設置ESG數據智慧看板，即時呈現微型氣候站資訊；未來評估持續導入AI智慧澆灌系統及環境分析，實現「可量化、可追蹤、可報告」的智慧綠化管理新典範。

內湖區長林秉宗表示，透過小型公園作為「社區小冰塊」的降溫節點，不僅能有效緩解熱島效應，更能與科技產業的ESG行動鏈結，發揮「在地綠色韌性」與「可複製永續模式」的雙重效益。計畫策劃人兼計畫主持人、內湖區副區長郭素蓉指出，本計畫以「微型氣候改善模組」與「智慧管理模組」為雙主軸，透過喬木、灌木、草被層次植栽與智慧監測系統，使降溫與碳匯成果能夠被量化與驗證。

郭素蓉也強調，這不僅是兩座公園的升級，而是可被複製與擴散的智慧鄰里公園模式，將從文德二號與瑞陽公園出發，逐步形成小公園降溫核心、街廓綠帶及大湖、碧湖串聯的微型氣候網絡，建立內湖的氣候韌性藍圖。

崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂指出，崇越科技持續布局環保綠能與循環經濟業務，導入低碳產品與綠色製程，協助產業邁向低碳轉型，除深化產業鏈的永續實踐外，崇越也將透過具體行動回應氣候風險，此次合作不僅是企業ESG的實踐，更整合集團資源助力社區降溫、為城市減碳，展現企業共創永續城市的新典範。

