真相還原！警車臨停擋路還嗆駕駛？ 網友狂罵結局「大逆轉」

警員被指控態度差，結果大逆轉。（取自Threads@mjj19381）

1名網友昨日在Threads發文，指控海山分局警員將警車停在馬路上，他為了避免逆向行駛而按喇叭，結果遭到開單。他還PO出當時錄下來的影片，只見2名警察態度十分囂張，不斷嗆他「駕照有沒有考過？」還直接對鏡頭嗆「錄久一點啦」。影片一出，立刻引發大量網友不滿大罵。不料，海山分局今日在影片下方留言貼出完整事發影片，才知是男子先併排違規停車被開單後糾纏不休，甚至故意開車至巡邏車後方長按喇叭，才有後來的事情發生。不少網友也直呼結局「大逆轉」。

原PO網友昨日晚間在Threads上發文，指控海山分局的警車停在馬路上，他按喇叭提示竟遭開單。根據影片可見，2名警察到場處理後，1名警察態度嚴厲指控他按喇叭不依規定，因此要開單；另1名戴眼鏡警察更囂張，發現他在錄影後不但和鏡頭打招呼，還嗆「錄久一點啊！」「駕照有沒有考過？」「難怪你駕照被吊銷！」

請繼續往下閱讀...

影片一出，立刻引發熱議，目前有超過200萬次的驚人瀏覽量。大量網友留言大罵：「臺灣大概90%的廢警都長這樣吧，還好意思攔交通違規喔」、「眼鏡仔，是在秋X小」、「為什麼這些警察講話的時候他們的嘴巴跟臉都會歪一邊？」文章有超過3000則留言，有大量網友指責警察；只有少部分留言，認為原PO自己挑釁警察惹怒對方後怪對方態度差，並有部分網友要求原PO貼出完整的事發影片。

沒想到此事在今日迎來大逆轉。海山分局小編在該篇Threads下方留言貼出完整的密錄器影像紀錄。只見一開始員警態度並無不良，原PO還在求情會「馬上移走」，眼見求情無果，警察堅持要開單後則開始抱怨「問那麼多也沒屁用！」接著態度越來越差，還開始無理取鬧，最後還駕駛到警車後方多次按喇叭，才有後續事件發生。

海山分局也還原當時情況表示，事發時間在去年12月30日17時許，警方接獲民眾報案，至中山路一段158巷處理小客車、普重機違停事件。警方到場後發現原PO自小客車併排違規停車，依違反道路交通管理處罰條例製單告發。

海山分局小編還說，原PO違規停車後去吃的那間麵店是真的很好吃，但呼籲不要違規停車，他也希望原PO不要再隱藏他的留言，密錄器影像已經有幫忙打碼了，「下次記得不要再併排違規停車，然後開車的時候要記得繫安全帶，海山分局的同仁關心您。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法