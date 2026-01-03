北市議員揭大巨蛋商圈折抵券使用率低於6％ 周邊店家參與度不足

台北市府連兩年推出「大巨蛋 Home Run 遊東區、遊台北」派券活動，上傳棒球賽及演唱會門票即可獲得商圈抵用券，希望能帶動人潮到周邊商圈。不過，北市議員張文潔卻發現，折抵券效益不顯著，連續兩年的實際使用率皆低於6%。（北市商業處提供）

台北市府連兩年推出「大巨蛋 Home Run 遊東區、遊台北」派券活動，上傳棒球賽及演唱會門票即可獲得商圈抵用券，希望能帶動人潮到周邊商圈。不過，北市議員張文潔卻發現，折抵券效益不顯著，連續兩年的實際使用率皆低於6%，大巨蛋周邊店家參與度不足，鄰近行政區店家還被排除在外。

配合第3屆世界12強棒球錦標賽，台北市府在2024年推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」，辦理6場大巨蛋結合商圈的折抵券活動，民眾將賽事門票上傳台北通 APP，即可兌換100元東區折抵券，不過張文潔指出，總售票數為174916張，但是實際完成 APP 登錄並發出折抵券僅10084張，派發比率約 5.77%，實際被使用的折抵券只有 5055 張，換算後僅約占總票數 2.89%，成效低落。

張文潔表示，北市府在2025年，結合「2025世界棒球經典賽資格賽」、「中華職棒開幕賽」及「中華職棒明星賽」推出3場折抵券活動，並將活動名稱改為「大巨蛋 HOME RUN 遊台北」，活動折抵券的派發率始終卡在 7.5% 到 10.5%間，實際使用率也低於6％。

張文潔分析，2024年的活動期間，大巨蛋所在的信義區、相鄰的松山區僅有33家特約店家，在589家特約店家中僅占約 5.6％；2025年最後一場活動中，松山、信義僅77家特約店家，在577家特約店家中占比約13.34％，兩區區參與度皆不足。

張文潔說，民眾反映很多大巨蛋周邊店家沒有參與優惠活動、不收抵用券，想要消費都碰壁，也有松山、南港區店家陳情因為離大巨蛋太遠，被拒參與活動串聯，她也強調，既然要活絡大巨蛋周遭和東區，就要把店家數拉高才辦法把人潮換成錢潮。

商業處說明，派券活動募集北市店家及夜市攤商報名成為特約店家，由店家自主提供優惠活動，優惠內容及條件不限，如持票根折5元、滿額贈小菜等，但考量經營型態及店家輔助需求，謝絕大型連鎖量販店、超商加入；2025年第3檔活動參與商圈店家，位於東區商圈共120家、非東區商圈共121家、夜市攤商336攤響應。

商業處表示，今年將以去年度既有特約店家清冊逾570家作為基礎，持續擴大募集；針對參與店家較少的周邊行政區，將加強陌生開發作業，透過實地走訪，積極邀請加入特約體系，提升整體參與廣度及活動曝光率。今年活動規畫擴大至小巨蛋、北流及北藝等場館，擇選話題性高的活動辦理6場派券串聯活動，北市觀傳局亦會鼓勵旅宿業者推出優惠方案，並整合各局處資源共同行銷。

