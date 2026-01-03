為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡江大橋鋪面超特別！來自加勒比海「千里達島」天然瀝青湖

    2026/01/03 13:00 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，並曝光其橋面鋪面採特殊工法做成。（公路局提供）

    由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在今年5月12日通車，去年底已完成橋面瀝青鋪面。公路局特別點出，淡江大橋的瀝青鋪面非常特別，在鋪面底層導入關鍵技術「GUSS瀝青混凝土」，摻配石油瀝青與煉製千里達湖瀝青（T.L.A.）。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

    公路局陸續曝光建造淡江大橋的技術和建造過程。淡江大橋河中主橋段全長920公尺，其中鋼床板鋪面施作長達560公尺，為防止雨水滲入鋼床板、杜絕鋼材銹蝕導致疲勞破壞，工程人員在鋪面底層導入關鍵技術「GUSS瀝青混凝土」，為鋼床板打造一道可靠的防水保護層。

    什麼是GUSS瀝青混凝土？公路局指出，「GUSS」詞源自德文Guß，意為澆鑄音譯，一種以澆鋪方式成型的瀝青混凝土，材料由粗骨材/細骨材及礦粉組成，加入高比例瀝青黏結料，採孔隙率0%設計，具備高流動性/高密實度/高防水性，以及高抗剪強度等特性。

    為何鋼床板要用「GUSS」？公路局指出，主橋鋪面採用底層4公分的GUSS瀝青混凝土與面層4公分改質瀝青混凝土，鋼床板最怕的就是水氣侵入，一旦雨水滲入會加速鋼板銹蝕並引發疲勞破壞，而GUSS憑藉其高密實與防水特性，並摻配石油瀝青和煉製千里達湖瀝青（T.L.A.）。

    公路局指出，石油瀝青與千里達湖瀝青以3：1黃金比例混合，有效提升耐流動性與黏結性能，使材料與鋼板緊密結合，可抵抗鋼板熱脹冷縮及車輛反覆荷重造成的變形，施工時無需輾壓即可自然流展成型，形成平整、均勻且緊密的防水鋪面層，全面阻絕水氣侵入，守護鋼床板耐久性。

    公路局也點出，其中千里達湖瀝青 （T.L.A.）大有來頭，它並非人工煉製產品，而是來自加勒比海千里達島天然的瀝青湖，是一種天然混合物，由高純度瀝青、極細微礦物質如石英砂、矽酸鹽，以及具穩定作用的天然成分所構成成分穩定、耐久性。

