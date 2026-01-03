淡水竹圍分館兒童室翻新1/5啟用 「綠色森林」打造親子共讀遊戲環境

淡水竹圍圖書館分館多年未整修，兒童閱讀與遊戲空間逐漸不敷使用。（記者羅國嘉攝）

淡水竹圍圖書館分館多年未整修，兒童閱讀與遊戲空間逐漸不敷使用。市議員鄭宇恩指出，分館兒童室自2009年設立以來從未翻新，藏書老舊、空間配置不符現今親子需求，經多次會勘爭取，已成功取得中央與市府補助；新北市立圖書館也證實，竹圍分館兒童室將以「綠色森林」為主題全面升級，預計1月5日重新開放，打造更友善的親子閱讀環境。

鄭宇恩指出，竹圍圖書館分館上一次整修已是2000年，長年來在館員與志工用心維護下，空間仍維持整潔明亮，但部分藏書老舊、玩具陳列方式不夠友善，已不符現今親子使用需求。她建議可將年代久遠、使用率低的藏書另行收藏，騰出空間增設親子互動地墊，並優化玩具區陳列，提升使用便利性與吸引力。

鄭宇恩也說，竹圍分館位於民生活動中心4至6樓，其中4樓兒童室自2009年設立以來從未整修，經多次會勘與爭取，已成功取得中央補助84萬餘元、市府自籌104萬餘元，啟動兒童室改造工程。此外，去年總質詢時建議改造的八里分館，目前文化局也已著手規劃中，後續成果值得期待。

新北市立圖書館表示，為回應社區居民對兒童動、靜態閱讀的多元需求，已啟動淡水竹圍分館兒童室改造工程，整體以「綠色森林」為主題營造閱讀氛圍，並同步持續添購童書與教玩具，打造更舒適、安全的親子共讀共玩空間，預計1月5日重新開放使用。

圖書館也表示，2026年將持續推動閱讀空間優化，規劃進行板橋國光圖書閱覽室及中和分館的閱讀空間再造，並預計升級石碇、貢寮、蘆洲長安分館及青少年圖書館等分館閱讀設備，全面提升閱讀服務品質。

