太魯閣國家公園去年違規熱點出爐 太管處：加強執法

元旦假期違規行為頻頻發生；對此，國家公園署太魯閣國家公園管理處表示，統計顯示，去年違規熱點集中在合歡山區違規停車、非法闖入生態保護區以及燃放煙火、炊煮食物等，即日起將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法，呼籲遊客尊重山林。

太管處表示，回顧過去1年，太魯閣不僅面臨環境復原的挑戰，更於9月起提高「太魯閣國家公園區域內禁止事項」裁罰標準罰鍰額度，象徵國家公園對維護生態秩序的堅定決心；據太管處與保七總隊第9大隊的統計資料顯示，去年的違規熱點仍集中在合歡山區違規停車、非法闖入生態保護區及燃放煙火、炊煮食物等破壞環境的脫序行為，太管處強調，即日起將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法，呼籲遊客新的1年尊重山林開始做起。

太管處說，去年颱風襲台封園期間，仍有登山客強行入山，不僅違法更嚴重耗費救難資源；而在武嶺、昆陽等熱門景點，有遊客為追求社群關注，違法燃放煙火、攀爬山壁、任意搭帳炊煮，甚至有攜帶發電機組裝電腦、打麻將、甩尾燒胎等，皆已透過科技執法與民眾檢舉，依法處以最高新台幣3,000元的罰鍰；去年9月5日新制上路後，包含違規停車、燃放煙火、鞭炮、烤肉的起罰點也同步提高。

太管處重申，高山生態極其脆弱，任何一點人為干擾都可能造成不可逆的傷害，調增罰鍰額度並非以處分為目的，而是為了建立民眾對於山林環境的正確認知與尊重。即日起將落實「執法不分時段」機制，持續與警方及相關主管機關合作強化園區管理，如有違反森林法、廢棄物清理法、公共危險等情事，亦將移請相關權責單位依法裁處。

太管處呼籲遊客，上山前務必先查詢交通管制時間及步道開放狀態，進入生態保護區必須依法申請許可，並落實山林禮儀。

