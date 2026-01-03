為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太魯閣國家公園去年違規熱點出爐 太管處：加強執法

    2026/01/03 13:00 記者黃宜靜／台北報導
    太管處強調，即日起將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法。（圖由太管處提供）

    太管處強調，即日起將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法。（圖由太管處提供）

    元旦假期違規行為頻頻發生；對此，國家公園署太魯閣國家公園管理處表示，統計顯示，去年違規熱點集中在合歡山區違規停車、非法闖入生態保護區以及燃放煙火、炊煮食物等，即日起將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法，呼籲遊客尊重山林。

    太管處表示，回顧過去1年，太魯閣不僅面臨環境復原的挑戰，更於9月起提高「太魯閣國家公園區域內禁止事項」裁罰標準罰鍰額度，象徵國家公園對維護生態秩序的堅定決心；據太管處與保七總隊第9大隊的統計資料顯示，去年的違規熱點仍集中在合歡山區違規停車、非法闖入生態保護區及燃放煙火、炊煮食物等破壞環境的脫序行為，太管處強調，即日起將針對合歡山區亂象與非法入園加強執法，呼籲遊客新的1年尊重山林開始做起。

    太管處說，去年颱風襲台封園期間，仍有登山客強行入山，不僅違法更嚴重耗費救難資源；而在武嶺、昆陽等熱門景點，有遊客為追求社群關注，違法燃放煙火、攀爬山壁、任意搭帳炊煮，甚至有攜帶發電機組裝電腦、打麻將、甩尾燒胎等，皆已透過科技執法與民眾檢舉，依法處以最高新台幣3,000元的罰鍰；去年9月5日新制上路後，包含違規停車、燃放煙火、鞭炮、烤肉的起罰點也同步提高。

    太管處重申，高山生態極其脆弱，任何一點人為干擾都可能造成不可逆的傷害，調增罰鍰額度並非以處分為目的，而是為了建立民眾對於山林環境的正確認知與尊重。即日起將落實「執法不分時段」機制，持續與警方及相關主管機關合作強化園區管理，如有違反森林法、廢棄物清理法、公共危險等情事，亦將移請相關權責單位依法裁處。

    太管處呼籲遊客，上山前務必先查詢交通管制時間及步道開放狀態，進入生態保護區必須依法申請許可，並落實山林禮儀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播