GoShare進軍西螺！雲林共享機車版圖再擴張 縣府加碼送騎乘金

雲林GoShare共享機車版圖拓展到西螺鎮，供民眾、遊客租借。（記者李文德攝）

雲林縣大眾運輸工具不普及，近年來縣府引進GoShare共享機車、Moovo公共自行車，民眾使用情況踴躍，其中GoShare服務範圍涵蓋斗六、斗南、虎尾、土庫、北港等地，今年起再將版圖拓展至西螺鎮，強化雲林縣南北向交通串聯。環保局表示，即日起加碼2000組單次25元騎乘金，盼提升居民日常移動便利性。

雲林縣環保局2020年10月引進GoShare共享機車，當時為全國首個非六都導入智慧電動機車共享服務縣市，5年多來，租還車範圍涵蓋斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、北港鎮和古坑鄉綠色隧道，縣府投入約140輛共享機車，放置於虎尾高鐵站、台鐵斗六站、台鐵斗南站等相對人潮較多地點。

請繼續往下閱讀...

環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓指出，目前共享機車使用熱區多為火車站、商業核心及觀光景點，平日熱點為斗六火車站周邊，斗南、虎尾市區，假日則延伸至虎尾糖廠、雲林故事館等熱門景點。

環保局長張喬維表示，共享機車具備跨鄉鎮移動的高度彈性，目前累積騎乘旅次超過38萬次，累計騎乘里程將近180萬公里，減少約15萬公斤碳排放量，顯示共享電動機車已成為縣民日常通勤及短程移動的重要選項。

張喬維表示，由於西螺鎮擁有延平老街、濁水溪沿岸景點及多元在地美食，是縣內重要觀光據點，因此今年起將共享機車版圖拓展至該地，引進約10輛GoShare，而且從今年1月1日起推出加碼活動，提供2000組單次25元騎乘金，兌換效期至1月15日，民眾在輸入後14天需使用完畢，盼活動能提升居民日常移動便利性，也讓外地遊客能以低碳、彈性的方式深入探索地方特色，帶動觀光發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法